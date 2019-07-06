На Волині викрили трьох наркоторговців

Троє чоловіків протягом тривалого часу займалися збутом амфетаміну на території Луцька та Волинської області загалом.Зазначається, що правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків у помешканнях та автомобілях зловмисників, - іформує сектор комунікації поліції Волинської області.У результаті поліцейські вилучили амфетамін, зіп-пакети для розфасовки забороненої речовини, гроші, автомобілі, елекронні ваги, пристрої для вживання наркотичних засобів та психотропних речовин та інші речові докази у справі.Одного фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі вирішують питання про оголошення підозри двом іншим зловмисникам та обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.Триває досудове розслідування.