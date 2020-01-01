Десять багатодітних родин з Луцька отримали «миколайчики» від Червоного Хреста
Сьогодні, 17:12
Десять луцьких родин, які виховують троє та більше дітей, отримали подарункові набори від товариства Червоного Хреста.
Як розповіла директорка міської організації товариства Емілія Матвійчук, подарунки багатодітним передали представники Данського Червоного Хреста, – пише Суспільне.
В кожній подарунковій коробці – гігієнічний набір, туди входять: антисептики, мило, та серветки. Також для родин передбачили набір соціальної підтримки. «Туди поклали розмальовки, олівці, фломастери, настільні ігри. Тут все, щоб діти могли у період під час карантину відпочивати», – розповіла Емілія Матвійчук.
Однією з перших набір від Червоного Хреста отримала Ольга Калита. У вересні президент подарував багатодітній сім'ї новий будинок. Нині там триває ремонт. «Я хотіла, щоб їм на Миколайчика був такий сюрприз. Тепер все вдасться. Супер. Особливо ігри, а вони у мене дуже люблять розмальовки», – каже жінка.
Багатодітні родини отримуватимуть набори протягом дня. Крім того, зі слів Емілії Матвійчук, за два дні Червоний Хрест розвіз 20 подарункових наборів одиноким і малозабезпеченим мешканцям обласного центру.
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Як розповіла директорка міської організації товариства Емілія Матвійчук, подарунки багатодітним передали представники Данського Червоного Хреста, – пише Суспільне.
В кожній подарунковій коробці – гігієнічний набір, туди входять: антисептики, мило, та серветки. Також для родин передбачили набір соціальної підтримки. «Туди поклали розмальовки, олівці, фломастери, настільні ігри. Тут все, щоб діти могли у період під час карантину відпочивати», – розповіла Емілія Матвійчук.
Однією з перших набір від Червоного Хреста отримала Ольга Калита. У вересні президент подарував багатодітній сім'ї новий будинок. Нині там триває ремонт. «Я хотіла, щоб їм на Миколайчика був такий сюрприз. Тепер все вдасться. Супер. Особливо ігри, а вони у мене дуже люблять розмальовки», – каже жінка.
Багатодітні родини отримуватимуть набори протягом дня. Крім того, зі слів Емілії Матвійчук, за два дні Червоний Хрест розвіз 20 подарункових наборів одиноким і малозабезпеченим мешканцям обласного центру.
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