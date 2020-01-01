Десять багатодітних родин з Луцька отримали «миколайчики» від Червоного Хреста





Як розповіла директорка міської організації товариства Емілія Матвійчук, подарунки багатодітним передали представники Данського Червоного Хреста, – пише



В кожній подарунковій коробці – гігієнічний набір, туди входять: антисептики, мило, та серветки. Також для родин передбачили набір соціальної підтримки. «Туди поклали розмальовки, олівці, фломастери, настільні ігри. Тут все, щоб діти могли у період під час карантину відпочивати», – розповіла Емілія Матвійчук.







Однією з перших набір від Червоного Хреста отримала Ольга Калита. У вересні президент подарував багатодітній сім'ї новий будинок. Нині там триває ремонт. «Я хотіла, щоб їм на Миколайчика був такий сюрприз. Тепер все вдасться. Супер. Особливо ігри, а вони у мене дуже люблять розмальовки», – каже жінка.



Багатодітні родини отримуватимуть набори протягом дня. Крім того, зі слів Емілії Матвійчук, за два дні Червоний Хрест розвіз 20 подарункових наборів одиноким і малозабезпеченим мешканцям обласного центру.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десять луцьких родин, які виховують троє та більше дітей, отримали подарункові набори від товариства Червоного Хреста.Як розповіла директорка міської організації товариства Емілія Матвійчук, подарунки багатодітним передали представники Данського Червоного Хреста, – пише Суспільне В кожній подарунковій коробці – гігієнічний набір, туди входять: антисептики, мило, та серветки. Також для родин передбачили набір соціальної підтримки. «Туди поклали розмальовки, олівці, фломастери, настільні ігри. Тут все, щоб діти могли у період під час карантину відпочивати», – розповіла Емілія Матвійчук.Однією з перших набір від Червоного Хреста отримала. У вересні. Нині там триває ремонт. «Я хотіла, щоб їм на Миколайчика був такий сюрприз. Тепер все вдасться. Супер. Особливо ігри, а вони у мене дуже люблять розмальовки», – каже жінка.Багатодітні родини отримуватимуть набори протягом дня. Крім того, зі слів Емілії Матвійчук, за два дні Червоний Хрест розвіз 20 подарункових наборів одиноким і малозабезпеченим мешканцям обласного центру.

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