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Бойовики передали Україні тіло померлого військового ЗСУ

Бойовики передали Україні тіло померлого військового ЗСУ
Бойовики на Донбасі передали українській стороні тіло померлого військовослужбовця Збройних Сил України.

Про це повідомляє Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у фейсбці у четвер, 17 грудня.

"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, 14.12.20, за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію", – йдеться в повідомленні.

Причини його смерті встановить слідство.

Повернути тіло померлого українця допомагали міжнародні посередники та група "Евакуація 200".

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Теги: військовий, смерть, бойовики, Україна
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