Бойовики передали Україні тіло померлого військового ЗСУ
Сьогодні, 17:44
Бойовики на Донбасі передали українській стороні тіло померлого військовослужбовця Збройних Сил України.
Про це повідомляє Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у фейсбці у четвер, 17 грудня.
"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, 14.12.20, за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію", – йдеться в повідомленні.
Причини його смерті встановить слідство.
Повернути тіло померлого українця допомагали міжнародні посередники та група "Евакуація 200".
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Про це повідомляє Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у фейсбці у четвер, 17 грудня.
"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, 14.12.20, за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію", – йдеться в повідомленні.
Причини його смерті встановить слідство.
Повернути тіло померлого українця допомагали міжнародні посередники та група "Евакуація 200".
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