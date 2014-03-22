Бойовики передали Україні тіло померлого військового ЗСУ





Про це повідомляє Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у фейсбці у четвер, 17 грудня.



"Сьогодні, завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ, українській стороні було повернуто тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який, 14.12.20, за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію", – йдеться в повідомленні.



Причини його смерті встановить слідство.



Повернути тіло померлого українця допомагали міжнародні посередники та група "Евакуація 200".

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