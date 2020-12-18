Якою буде погода у Луцьку в п’ятницю, 18 грудня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю, 18 грудня, у Луцьку прогнозують хмарну погоду, температура коливатиметься від +1 до +3 градусів.
Про це повідомляє sinoptik.ua.
Так, зранку буде хмарно, до 11-тої години передбачають незначне прояснення, вдень – без опадів. Попереджають про погіршення дальності видимості до 500 метрів і менше.
За останні 130 років максимальну температуру цього дня фіксували у 1989-му році, тоді показники сягали 10.1°, мінімальну – у 2001-му, коли температура повітря була аж -20.2°.
У народному прогнозі погоди йдеться про те, що18 грудня відзначають день пам’яті преподобного Сави Освященного. Продовжуються Варварині морози. У давнину говорили: «Сава стелить, Сава гвіздки гострить, Сава шлях засалює», що означало, що дороги ставали слизькими. Цього дня все ще спостерігали за димом: якщо він стовпом – на мороз, якщо без вітру б’є до землі – треба чекати снігу. А якщо на Саву дув сильний вітер, такого ж вітру слід було чекати до кінця місяця.
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Про це повідомляє sinoptik.ua.
Так, зранку буде хмарно, до 11-тої години передбачають незначне прояснення, вдень – без опадів. Попереджають про погіршення дальності видимості до 500 метрів і менше.
За останні 130 років максимальну температуру цього дня фіксували у 1989-му році, тоді показники сягали 10.1°, мінімальну – у 2001-му, коли температура повітря була аж -20.2°.
У народному прогнозі погоди йдеться про те, що18 грудня відзначають день пам’яті преподобного Сави Освященного. Продовжуються Варварині морози. У давнину говорили: «Сава стелить, Сава гвіздки гострить, Сава шлях засалює», що означало, що дороги ставали слизькими. Цього дня все ще спостерігали за димом: якщо він стовпом – на мороз, якщо без вітру б’є до землі – треба чекати снігу. А якщо на Саву дув сильний вітер, такого ж вітру слід було чекати до кінця місяця.
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