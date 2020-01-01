Збитки майже 8 мільйонів: Держекоінспекція виграла суд у волинського лісгоспу

Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області у березні-квітні проводили перевірку ДП «Волинський військовий лісгосп», де на території одного із лісництв виявили порушення.Про це повідомляє пресслужба екоінспекції.Відповідно до матеріалів лісокористування за лісгоспом закріплені такі лісництва: Володимир-Волинське, Луцьке, Бережницьке, Черемошнянське, Поворське, Бахівське. Інспектори встановили, що шкода, яку завдали навколишньому середовищу внаслідок незаконних рубок становить понад 7,9 мільйона.Збитків лісгосп не відшкодував, тоді Держекоінспекція подала до суду.Інспекція звернулась до Господарського суду Волинської області стосовно стягнення з лісгоспу 267 тисяч 560 гривень за незаконну рубку на території Бахівського лісництва. Суд задовільнив позов, проте лісгосп подав апеляцію.16 грудня Північно-західний апеляційний господарський суд не задовільнив апеляційну скаргу лісгоспу.Також за поданням Військової прокуратури Луцького гарнізону Західного регіону України Господарський суд Волинської області прийняв рішення щодо стягнення з лісгоспу 289 тисяч 152 гривні збитків внаслідок незаконно зрізання дерев без відповідного дозволу у кварталах і виділах Поворського лісництва ДП «Волинський військовий лісгосп».