Померла лікар-гастроентеролог, яка раніше працювала у медзакладі Луцька

Померла медик, яка працювала в КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» на посаді лікаря-гастроентеролога до 2011 року.Про це повідомили на сторінці КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» у фейсбуці.«Нехай добрий, світлий спомин про Ларису Семенівну назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто її знав, любив та шанував. У нашій пам’яті Лариса Семенівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи», - йдеться у повідомленні.«Вічна світла пам’ять нашій колезі і другу. Поділяємо біль та горе рідних», – пишуть колеги померлої.Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним Лариси Литвинюк.