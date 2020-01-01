Померла лікар-гастроентеролог, яка раніше працювала у медзакладі Луцька
Сьогодні, 18:48
Померла медик Лариса Литвинюк, яка працювала в КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» на посаді лікаря-гастроентеролога до 2011 року.
Про це повідомили на сторінці КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» у фейсбуці.
«Нехай добрий, світлий спомин про Ларису Семенівну назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто її знав, любив та шанував. У нашій пам’яті Лариса Семенівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи», - йдеться у повідомленні.
«Вічна світла пам’ять нашій колезі і другу. Поділяємо біль та горе рідних», – пишуть колеги померлої.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним Лариси Литвинюк.
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Про це повідомили на сторінці КП «Луцький центр первинної медичної допомоги №3» у фейсбуці.
«Нехай добрий, світлий спомин про Ларису Семенівну назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто її знав, любив та шанував. У нашій пам’яті Лариса Семенівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи», - йдеться у повідомленні.
«Вічна світла пам’ять нашій колезі і другу. Поділяємо біль та горе рідних», – пишуть колеги померлої.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним Лариси Литвинюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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