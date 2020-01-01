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Окупанти тричі порушили «перемир’я» на Донбасі

Окупанти тричі порушили «перемир’я» на Донбасі
17 грудня збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, починаючи з ночі, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Спершу окупанти застосували міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем.

"На ранок, на цьому ж напрямку, використав вже важке озброєння – артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти та 82-х міліметрові міномети", - йдеться в повідомленні.

Втретє режим припинення вогню окупант порушив біля цього ж населеного пункту, знову відкривши вогонь з гранатометів.

У результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.


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Теги: окупанти, режим тиші, обстріли, Донбас
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