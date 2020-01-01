Окупанти тричі порушили «перемир’я» на Донбасі





Про це повідомляє



Так, починаючи з ночі, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Спершу окупанти застосували міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем.



"На ранок, на цьому ж напрямку, використав вже важке озброєння – артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти та 82-х міліметрові міномети", - йдеться в повідомленні.



Втретє режим припинення вогню окупант порушив біля цього ж населеного пункту, знову відкривши вогонь з гранатометів.



У результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.





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