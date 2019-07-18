вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні відому мережу магазинів побутової техніки викрили на ухилянні від сплати податків

В Україні відому мережу магазинів побутової техніки викрили на ухилянні від сплати податків
В Україні викрили масштабну схему ухилення від податків, яку використовував один з найбільших продавців побутової техніки та гаджетів в Україні.

Про це інформують на сайті Офісу генпрокурора.

Продавці під іменем підприємців реалізовували побутову техніку та електроніку через відому мережу магазинів роздрібної торгівлі. Весь час вони ухилялися від сплати податків у великих розмірах.

Правоохоронці знайшли в офісах та складах зловмисників документи, чорні записи, а також товари вартістю 173 млн грн.

В Україні відому мережу магазинів побутової техніки викрили на ухилянні від сплати податків

Нині суд вирішує питання щодо накладення арешту на вилучене майно. За результатами розслідування діям причетних до цієї діяльності осіб буде надано правову оцінку.

В Україні відому мережу магазинів побутової техніки викрили на ухилянні від сплати податків
В Україні відому мережу магазинів побутової техніки викрили на ухилянні від сплати податків



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побутова техніка, мережа, магазин, податки, схема, ухиляння, генпрокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні відому мережу магазинів побутової техніки викрили на ухилянні від сплати податків
Сьогодні, 22:19
У селі на Волині відкрили сучасну амбулаторію з житлом для сімейного лікаря. ФОТО
Сьогодні, 21:45
Пів міста залишилось без тепла: у Володимирі-Волинському ліквідували прорив на газопроводі
Сьогодні, 21:23
Чоловік з Волині отримав 240 годин громадських робіт через систематичне домашнє насильство
Сьогодні, 20:40
Як купити квартиру у «Супернові»? ФОТОРЕПОРТАЖ*
Сьогодні, 20:03
Схожі новини
На Волині у підприємця вилучили 95 тонн ягід чорниці На Волині у підприємця вилучили 95 тонн ягід чорниці
18 липень, 2019, 15:36
Назвали волинські підприємства, які є лідерами за сплатою податків в Україні Назвали волинські підприємства, які є лідерами за сплатою податків в Україні
08 грудень, 09:09
У Запоріжжі підлітки з пістолетом намагались пограбувати три крамниці. ВІДЕО У Запоріжжі підлітки з пістолетом намагались пограбувати три крамниці. ВІДЕО
07 грудень, 22:23
У селі на Волині горів магазин У селі на Волині горів магазин
30 листопад, 09:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині шукають працівників на зарплату від 12 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
16 грудень, 15:32
 1
В Україні відому мережу магазинів побутової техніки викрили на ухилянні від сплати податків
Сьогодні, 22:19
 0
У селі на Волині відкрили сучасну амбулаторію з житлом для сімейного лікаря. ФОТО
Сьогодні, 21:45
 0
Пів міста залишилось без тепла: у Володимирі-Волинському ліквідували прорив на газопроводі
Сьогодні, 21:23
 0
Чоловік з Волині отримав 240 годин громадських робіт через систематичне домашнє насильство
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8