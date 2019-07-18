В Україні відому мережу магазинів побутової техніки викрили на ухилянні від сплати податків





Про це інформують на сайті



Продавці під іменем підприємців реалізовували побутову техніку та електроніку через відому мережу магазинів роздрібної торгівлі. Весь час вони ухилялися від сплати податків у великих розмірах.



Правоохоронці знайшли в офісах та складах зловмисників документи, чорні записи, а також товари вартістю 173 млн грн.





Нині суд вирішує питання щодо накладення арешту на вилучене майно. За результатами розслідування діям причетних до цієї діяльності осіб буде надано правову оцінку.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні викрили масштабну схему ухилення від податків, яку використовував один з найбільших продавців побутової техніки та гаджетів в Україні.Про це інформують на сайті Офісу генпрокурора Продавці під іменем підприємців реалізовували побутову техніку та електроніку через відому мережу магазинів роздрібної торгівлі. Весь час вони ухилялися від сплати податків у великих розмірах.Правоохоронці знайшли в офісах та складах зловмисників документи, чорні записи, а також товари вартістю 173 млн грн.Нині суд вирішує питання щодо накладення арешту на вилучене майно. За результатами розслідування діям причетних до цієї діяльності осіб буде надано правову оцінку.

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