Пів міста залишилось без тепла: у Володимирі-Волинському ліквідували прорив на газопроводі





Про це Ярослав Матвійчук. Через аварію 17 грудня припинили газопостачання п'ять котелень, які обслуговують майже половину міста.



Витік газу на вулиці Сагайдачного, 113 у місті виявив майстер місцевого відділення "Волиньгазу" Віктор Кавюк. Чоловік розповідав, що напередодні разом із фахівцями проводив пошукові роботи та натрапив на місце, де були втрати газу. Із його слів, місце було небезпечним для людей, які проходили поруч.



У Володимирі-Волинському — 18 тисяч споживачів природного газу, говорить керівник місцевого відділення АТ "Волиньгаз" Олег Бомазюк. Ремонтні роботи тривали чотири години. Каже: повідомили про аварію на газопроводі міську владу.



Зі слів заступника міського голови Ярослава Матвійчука, майже на півтори години зупинили роботу п'яти котелень.



Станом на 18 годину порив газопроводу ліквідували, розповів Ярослав Матвійчук. Каже: опалення у багатоквартирних будинках і бюджетних установах міста уже відновили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Порив газопроводу в центрі Володимира-Волинського ліквідували.Про це Суспільному розповів заступник міського голови. Через аварію 17 грудня припинили газопостачання п'ять котелень, які обслуговують майже половину міста.Витік газу на вулиці Сагайдачного, 113 у місті виявив майстер місцевого відділення "Волиньгазу". Чоловік розповідав, що напередодні разом із фахівцями проводив пошукові роботи та натрапив на місце, де були втрати газу. Із його слів, місце було небезпечним для людей, які проходили поруч.У Володимирі-Волинському — 18 тисяч споживачів природного газу, говорить керівник місцевого відділення АТ "Волиньгаз". Ремонтні роботи тривали чотири години. Каже: повідомили про аварію на газопроводі міську владу.Зі слів заступника міського голови Ярослава Матвійчука, майже на півтори години зупинили роботу п'яти котелень.Станом на 18 годину порив газопроводу ліквідували, розповів Ярослав Матвійчук. Каже: опалення у багатоквартирних будинках і бюджетних установах міста уже відновили.

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