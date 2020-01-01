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Пів міста залишилось без тепла: у Володимирі-Волинському ліквідували прорив на газопроводі

Пів міста залишилось без тепла: у Володимирі-Волинському ліквідували прорив на газопроводі
Порив газопроводу в центрі Володимира-Волинського ліквідували.

Про це Суспільному розповів заступник міського голови Ярослав Матвійчук. Через аварію 17 грудня припинили газопостачання п'ять котелень, які обслуговують майже половину міста.

Витік газу на вулиці Сагайдачного, 113 у місті виявив майстер місцевого відділення "Волиньгазу" Віктор Кавюк. Чоловік розповідав, що напередодні разом із фахівцями проводив пошукові роботи та натрапив на місце, де були втрати газу. Із його слів, місце було небезпечним для людей, які проходили поруч.

У Володимирі-Волинському — 18 тисяч споживачів природного газу, говорить керівник місцевого відділення АТ "Волиньгаз" Олег Бомазюк. Ремонтні роботи тривали чотири години. Каже: повідомили про аварію на газопроводі міську владу.

Зі слів заступника міського голови Ярослава Матвійчука, майже на півтори години зупинили роботу п'яти котелень.

Станом на 18 годину порив газопроводу ліквідували, розповів Ярослав Матвійчук. Каже: опалення у багатоквартирних будинках і бюджетних установах міста уже відновили.


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Теги: газ, газопровід, котельня, Володимир-Волинський, аварія
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