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«Луцьктепло» боргує «Нафтогазу» чверть мільярда гривень

«Луцьктепло» боргує «Нафтогазу» чверть мільярда гривень
ДКП «Луцьктепло» боргує НАК «Нафтогазу» 252 мільйони гривень. Відповідно до законодавства через борги «Луцьктепло» не може змінити газопостачальника.

Про це стало відомо 17 грудня під час третього пленарного засідання 1-ї сесії Луцької міської ради. Про це пише ІА "Волинські новини".

Під час обговорення звернення щодо недопущення збільшення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ВОЛИНЬГАЗ» депутати поцікавилися, чи може «Луцьктепло» змінити газопостачальника.

Луцький міський голова Ігор Поліщук відзначив, що держава прийняла таку законодавчу базу, яка передбачає, що така компанія як «Луцьктепло» може змінити газопостачальника, якщо у неї відсутні борги.

«Заборгованість «Луцьктепла» перед НАК «Нафтогаз» – 252 мільйони гривень. Частина цього боргу реструктиризована, частина – ні. Більша частина цих боргів накопичилася у 2012-2013 роках. Ситуація є складною, але як це дивно не звучало б, у нас не все так погано, адже Івано-Франківськ, наприклад, боргує 400 мільйонів», – зазначив Ігор Поліщук, додавши, що в законодавстві існує можливість змінити газопостачальника, однак через борги його фактично змінити не можна.

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Теги: Луцьктепло. борг, газ, Нафтогаз
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