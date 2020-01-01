18 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 18 грудня святкує ведуча та режисерка Вікторія Поліщук (на фото).
Також день народження відзначає волинський художник, член Національної спілки художників України Микола Рубан, журналіст Наталка Бондарук, фотограф Микола Мартинюк, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Віталіна Грушицька.
Окрім того рідні вітають із днем народження Ціммерманн Оксану Василівну та бажають їй щастя та процвітання.
За церковним календарем 18 грудня вшановують Геннадія, Захара, Іллю, Сергія та Анастасію.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи іменини, і бажаємо здоров'я, достатку, злагоди.
У світі цього дня відзначається Міжнародний день мігранта.
18 грудня 1939 року – день виходу у світ першого номера Камінь-Каширської районної газети. Тоді вона називалася «Ленінський шлях». Із 1992 року й дотепер видання виходить під назвою «Полісся».
Рівно через 20 років, тобто 18 грудня 1959 року, в селищі Мар'янівка Горохівського району було підписано акт здачі в експлуатацію новозбудованого цукрового заводу.
А 2008 року цього дня у Луцьку на 86-му році життя помер метр волинської малярської школи, заслужений художник України Карел Якубек.
Цього ж дня у 2011 році Укравтодор відкрив рух на відремонтованій автомобільній дорозі загального користування М-07 Київ – Ковель – Ягодин.
У 2012 році в мерії Луцька створили управління туризму.
2013 року помер журналіст Володимир Калитенко, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".
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Також день народження відзначає волинський художник, член Національної спілки художників України Микола Рубан, журналіст Наталка Бондарук, фотограф Микола Мартинюк, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Віталіна Грушицька.
Окрім того рідні вітають із днем народження Ціммерманн Оксану Василівну та бажають їй щастя та процвітання.
За церковним календарем 18 грудня вшановують Геннадія, Захара, Іллю, Сергія та Анастасію.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження чи іменини, і бажаємо здоров'я, достатку, злагоди.
У світі цього дня відзначається Міжнародний день мігранта.
18 грудня 1939 року – день виходу у світ першого номера Камінь-Каширської районної газети. Тоді вона називалася «Ленінський шлях». Із 1992 року й дотепер видання виходить під назвою «Полісся».
Рівно через 20 років, тобто 18 грудня 1959 року, в селищі Мар'янівка Горохівського району було підписано акт здачі в експлуатацію новозбудованого цукрового заводу.
А 2008 року цього дня у Луцьку на 86-му році життя помер метр волинської малярської школи, заслужений художник України Карел Якубек.
Цього ж дня у 2011 році Укравтодор відкрив рух на відремонтованій автомобільній дорозі загального користування М-07 Київ – Ковель – Ягодин.
У 2012 році в мерії Луцька створили управління туризму.
2013 року помер журналіст Володимир Калитенко, який майже весь свій життєвий шлях поєднав з газетою "Волинь".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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