У селі на Волині відкрили сучасну амбулаторію з житлом для сімейного лікаря. ФОТО
Сьогодні, 21:45
Нова сучасна амбулаторія у селі Павлівка Іваничівського району, збудована за державні кошти, виділені на розвиток медицини у сільській місцевості 17 грудня розпочала свою роботу.
Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
До цього часу медичні послуги надавали у старому необлаштованому приміщенні ФАПу. Новий заклад почали будувати у 2019 році, однак основна частина будівельних робіт виконана у 2020 році.
Вартість будівництва становить майже 7 млн 757 тис. грн, з яких кошти державної субвенції – 7 млн 657 тис. 349 грн та кошти місцевого бюджету – 100 тис. грн.
Відтепер це просторе й сучасне приміщення, де буде комфортно працювати медичному персоналу, який на сьогодні складається з одного лікаря та 8-ми медичних працівників (4 медичних сестри, 2 санітарки та водій). Обслуговуватиме Павлівська амбулаторія близько 4 тисячі населення.
Розрахована амбулаторія на 2 сімейних лікаря, однак нині є поки один. Як зазначив голова Павлівської громади Андрій Сапожник, в амбулаторії на другому поверсі передбачене житло для сімейного лікаря, тож другого лікаря вже знайшли і незабаром вона почне працювати.
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Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
До цього часу медичні послуги надавали у старому необлаштованому приміщенні ФАПу. Новий заклад почали будувати у 2019 році, однак основна частина будівельних робіт виконана у 2020 році.
Вартість будівництва становить майже 7 млн 757 тис. грн, з яких кошти державної субвенції – 7 млн 657 тис. 349 грн та кошти місцевого бюджету – 100 тис. грн.
Відтепер це просторе й сучасне приміщення, де буде комфортно працювати медичному персоналу, який на сьогодні складається з одного лікаря та 8-ми медичних працівників (4 медичних сестри, 2 санітарки та водій). Обслуговуватиме Павлівська амбулаторія близько 4 тисячі населення.
Розрахована амбулаторія на 2 сімейних лікаря, однак нині є поки один. Як зазначив голова Павлівської громади Андрій Сапожник, в амбулаторії на другому поверсі передбачене житло для сімейного лікаря, тож другого лікаря вже знайшли і незабаром вона почне працювати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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