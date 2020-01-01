У селі на Волині відкрили сучасну амбулаторію з житлом для сімейного лікаря. ФОТО





Про це



До цього часу медичні послуги надавали у старому необлаштованому приміщенні ФАПу. Новий заклад почали будувати у 2019 році, однак основна частина будівельних робіт виконана у 2020 році.





Вартість будівництва становить майже 7 млн 757 тис. грн, з яких кошти державної субвенції – 7 млн 657 тис. 349 грн та кошти місцевого бюджету – 100 тис. грн.



Відтепер це просторе й сучасне приміщення, де буде комфортно працювати медичному персоналу, який на сьогодні складається з одного лікаря та 8-ми медичних працівників (4 медичних сестри, 2 санітарки та водій). Обслуговуватиме Павлівська амбулаторія близько 4 тисячі населення.





Розрахована амбулаторія на 2 сімейних лікаря, однак нині є поки один. Як зазначив голова Павлівської громади Андрій Сапожник, в амбулаторії на другому поверсі передбачене житло для сімейного лікаря, тож другого лікаря вже знайшли і незабаром вона почне працювати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нова сучасна амбулаторія у селі Павлівка Іваничівського району, збудована за державні кошти, виділені на розвиток медицини у сільській місцевості 17 грудня розпочала свою роботу.Про це інформує управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.До цього часу медичні послуги надавали у старому необлаштованому приміщенні ФАПу. Новий заклад почали будувати у 2019 році, однак основна частина будівельних робіт виконана у 2020 році.Вартість будівництва становить майже 7 млн 757 тис. грн, з яких кошти державної субвенції – 7 млн 657 тис. 349 грн та кошти місцевого бюджету – 100 тис. грн.Відтепер це просторе й сучасне приміщення, де буде комфортно працювати медичному персоналу, який на сьогодні складається з одного лікаря та 8-ми медичних працівників (4 медичних сестри, 2 санітарки та водій). Обслуговуватиме Павлівська амбулаторія близько 4 тисячі населення.Розрахована амбулаторія на 2 сімейних лікаря, однак нині є поки один. Як зазначив голова Павлівської громади, в амбулаторії на другому поверсі передбачене житло для сімейного лікаря, тож другого лікаря вже знайшли і незабаром вона почне працювати.

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