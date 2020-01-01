На реконструкцію приймального відділення луцької лікарні витратили вже майже 9 мільйонів гривень із запланованих 34





Зокрема: відділення екстреної медичної допомоги, приймально-сортувальна та загальномедична зони, реанімація та діагностичний блок. Про це інформують на сайті



Також облаштують оглядові та консультативні приміщення, процедурно-перев’язувальну кімнату, приміщення з ліжками тимчасового перебування пацієнтів тощо.



Для зручності й медиків і пацієнтів істотно збільшили загальну площу приймального відділення та становитиме 1237,3 м кв.



У нових приймальних відділеннях, відповідно до типового брендбуку МОЗу, продумано все до найменших деталей – розподіл пацієнтів, наявність медичних блоків та заїзди для "швидкої".



Також приймальне відділення буде обладнане сучасним медичним обладнанням. Для лікарні придбають комп’ютерний томограф, реанімаційне та інше необхідне медобладнання.



Реконструкція приймального виділення здійснюється в рамках загальнонаціональної програми «Велике будівництво».



Загальна кошторисна вартість реконструкції становить понад 34 млн грн, з яких кошти державного бюджету – 9,5 млн грн та місцевого – 24,5 млн грн.



Станом на 17 грудня 2020 року освоєно понад 7,7 млн грн державних коштів та майже 0,9 млн місцевих. Будівельна готовність – 40%.

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