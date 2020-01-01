У волинській громаді визначилися, на які громадські роботи залучатимуть порушників





Перелік об’єктів для відбування покарання і адмінстягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік затвердили 15-го грудня на сесії селищної ради, повідомляє



Відтак, у наступному році, мешканці, яким суд за їхні правопорушення призначить громадські роботи, будуть виконувати:



- вирубування чагарників та паростків молодих дерев;

- обкошування бур’янів, сухостою;

- прибирання сухого листя, обрізку сухих гілок;

- дрібний ремонт: фарбування вікон, дверей, паркану і побілку стін;

- заготівлю дров;

- збирання, сортування сміття;

- обкошування узбіч доріг по вулицях населених пунктів громади;

- побілку бордюр;

- упорядкування місць розташування сміттєвих баків;

- завантаження сміття (санітарна очистка) з приватного сектора;

- очистка від снігу тротуарів, комунальних доріг, парків, скверів, посипання їх піском в зимовий період.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничівській громаді визначилися із видами суспільно корисних робіт, які будуть виконувати засуджені та адмінпокарані мешканці у 2021-му році.Перелік об’єктів для відбування покарання і адмінстягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік затвердили 15-го грудня на сесії селищної ради, повідомляє БУГ Відтак, у наступному році, мешканці, яким суд за їхні правопорушення призначить громадські роботи, будуть виконувати:- вирубування чагарників та паростків молодих дерев;- обкошування бур’янів, сухостою;- прибирання сухого листя, обрізку сухих гілок;- дрібний ремонт: фарбування вікон, дверей, паркану і побілку стін;- заготівлю дров;- збирання, сортування сміття;- обкошування узбіч доріг по вулицях населених пунктів громади;- побілку бордюр;- упорядкування місць розташування сміттєвих баків;- завантаження сміття (санітарна очистка) з приватного сектора;- очистка від снігу тротуарів, комунальних доріг, парків, скверів, посипання їх піском в зимовий період.

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