У волинській громаді визначилися, на які громадські роботи залучатимуть порушників
Сьогодні, 04:15
В Іваничівській громаді визначилися із видами суспільно корисних робіт, які будуть виконувати засуджені та адмінпокарані мешканці у 2021-му році.
Перелік об’єктів для відбування покарання і адмінстягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік затвердили 15-го грудня на сесії селищної ради, повідомляє БУГ.
Відтак, у наступному році, мешканці, яким суд за їхні правопорушення призначить громадські роботи, будуть виконувати:
- вирубування чагарників та паростків молодих дерев;
- обкошування бур’янів, сухостою;
- прибирання сухого листя, обрізку сухих гілок;
- дрібний ремонт: фарбування вікон, дверей, паркану і побілку стін;
- заготівлю дров;
- збирання, сортування сміття;
- обкошування узбіч доріг по вулицях населених пунктів громади;
- побілку бордюр;
- упорядкування місць розташування сміттєвих баків;
- завантаження сміття (санітарна очистка) з приватного сектора;
- очистка від снігу тротуарів, комунальних доріг, парків, скверів, посипання їх піском в зимовий період.
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Перелік об’єктів для відбування покарання і адмінстягнення у вигляді громадських робіт на 2021 рік затвердили 15-го грудня на сесії селищної ради, повідомляє БУГ.
Відтак, у наступному році, мешканці, яким суд за їхні правопорушення призначить громадські роботи, будуть виконувати:
- вирубування чагарників та паростків молодих дерев;
- обкошування бур’янів, сухостою;
- прибирання сухого листя, обрізку сухих гілок;
- дрібний ремонт: фарбування вікон, дверей, паркану і побілку стін;
- заготівлю дров;
- збирання, сортування сміття;
- обкошування узбіч доріг по вулицях населених пунктів громади;
- побілку бордюр;
- упорядкування місць розташування сміттєвих баків;
- завантаження сміття (санітарна очистка) з приватного сектора;
- очистка від снігу тротуарів, комунальних доріг, парків, скверів, посипання їх піском в зимовий період.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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