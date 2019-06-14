Назвали ймовірну причину просідання стін і підлоги у луцькій багатоповерхівці. ВІДЕО





Це вирішили зробити після того, як у двох квартирах просіли міжкімнатні стіни. Про це йдеться в сюжеті



Нагадаємо, в одній з квартир підлога у ванній кімнаті просіла на десять сантиметрів вниз. У сусідній квартирі одна зі стін вкрилась тріщинами, а двері – перекосились.



За словами керівника ЖКП Руслана Юлдашева, спеціалісти обстежили опорні стіни. Ніяких пошкоджень там не виявили, тож небезпеки для мешканців, за його словами, немає.



Що ж до міжкімнатних стін, то їх не оглядали, оскільки це не компетенція ЖКП.



Втім, там пояснюють, що цю багатоповерхівку звели у 1965-му році експериментальним способом, без фундаменту під міжкімнатними стінами. Через це, каже директор, перегородки між кімнатами з часом можуть просідати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЖКП №3, яке є управителем будинку №25 на проспекті Перемоги у Луцьку, замовило професійну експертизу опорних стін.Це вирішили зробити після того, як у двох квартирах просіли міжкімнатні стіни. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Нагадаємо, в одній з квартир підлога у ванній кімнаті просіла на десять сантиметрів вниз. У сусідній квартирі одна зі стін вкрилась тріщинами, а двері – перекосились.За словами керівника ЖКП, спеціалісти обстежили опорні стіни. Ніяких пошкоджень там не виявили, тож небезпеки для мешканців, за його словами, немає.Що ж до міжкімнатних стін, то їх не оглядали, оскільки це не компетенція ЖКП.Втім, там пояснюють, що цю багатоповерхівку звели у 1965-му році експериментальним способом, без фундаменту під міжкімнатними стінами. Через це, каже директор, перегородки між кімнатами з часом можуть просідати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію