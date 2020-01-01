Україна перебуває на «плато» COVID-захворюваності, – Шмигаль





Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-заходу «Україна та світ у 2021», повідомляє кореспондент



"Вважаю, що на сьогодні ми справляємося, ми сьогодні маємо "плато" (стабільний рівень - ред). Це дає нам змогу завершити рік", - зазначив Шмигаль.



Він додав, що у січні з 8 до 24 числа включно в Україні буде локдаун, але у "лайтовій" версії, порівняно з весняним локдауном.



Також Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних обмежень.



Крім того, глава уряду зауважив, що найближчого тижня в Україні затвердять Національний план вакцинування.



"У найближчий тиждень ми будемо його затверджувати. Ми розуміємо, як ми будемо проводити вакцинацію. Ми розуміємо, кого ми будемо вакцинувати першими і вже зараз ми практично розуміємо, коли будемо починати ці речі", - сказав Шмигаль.



Він додав, що у першу чергу мають намір вакцинувати медиків, військових, освітян та людей похилого віку. Прем’єр додав, що вакцинування є добровільним і кожен зможе забезпечити собі такі речі на комерційній основі. Окрім тих, хто отримає вакцину від держави в обов’язковому порядку.



До слова, у рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини від COVID-19, якої вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.



Глава МОЗ Максим Степанов 17 грудня заявив, що Міністерство охорони здоров'я вже закінчує розробку Національного плану вакцинації населення України проти COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна перебуває на "плато" захворюваності на COVID-19 і це дає можливість завершити 2020 рік без посилення карантинних заходів.Про це сказав Прем'єр-міністрпід час онлайн-заходу «Україна та світ у 2021», повідомляє кореспондент Укрінформу "Вважаю, що на сьогодні ми справляємося, ми сьогодні маємо "плато" (стабільний рівень - ред). Це дає нам змогу завершити рік", - зазначив Шмигаль.Він додав, що у січні з 8 до 24 числа включно в Україні буде локдаун, але у "лайтовій" версії, порівняно з весняним локдауном.Також Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних обмежень.Крім того, глава уряду зауважив, що найближчого тижня в Україні затвердять Національний план вакцинування."У найближчий тиждень ми будемо його затверджувати. Ми розуміємо, як ми будемо проводити вакцинацію. Ми розуміємо, кого ми будемо вакцинувати першими і вже зараз ми практично розуміємо, коли будемо починати ці речі", - сказав Шмигаль.Він додав, що у першу чергу мають намір вакцинувати медиків, військових, освітян та людей похилого віку. Прем’єр додав, що вакцинування є добровільним і кожен зможе забезпечити собі такі речі на комерційній основі. Окрім тих, хто отримає вакцину від держави в обов’язковому порядку.До слова, у рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини від COVID-19, якої вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.Глава МОЗ Максим Степанов 17 грудня заявив, що Міністерство охорони здоров'я вже закінчує розробку Національного плану вакцинації населення України проти COVID-19.

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