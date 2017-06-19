Одеський завод запускає виробництво кисневих концентраторів





Про це повідомляє Сергія Гриневецького.



«Вважаю дуже важливим, що одеський завод пройшов сертифікацію від Міністерства охорони здоров’я. Наразі «Телекарт-Прилад» - єдине українське підприємство, яке може виробляти концентратори такої потужності та якості. Я мав розмову з керівництвом підприємства і запропонував поставити тестові пристрої до наших обласних лікарень. Після випробувань ми плануємо закупляти продукцію заводу на регулярній основі», - зазначив Гриневецький.



За його словами, протягом першого кварталу завод буде випускати щомісяця близько 300-400 кисневих концентраторів, а в наступний період керівництво «Телекарт-Приладу» планує збільшити їх випуск до 1000-1500 одиниць на місяць.



В ОДА додали, що одеська розробка (кисневий концентратор - ред.) отримала назву «БРІЗ-20». Це електричний пристрій, який дозволяє отримувати кисень за допомогою фільтрації повітря. Потужність приладу – 20 літрів (кисню - ред.) на хвилину, а під’єднати до нього можна від одного до чотирьох пацієнтів.



Прилад «БРІЗ-20» виробляє кисень з концентрацією 95%, що відповідає міжнародним стандартам. Працювати без зупинки прилад може до 10 діб.



Ціна одного кисневого концентратора виробництва «Телекарт-Приладу» 75 тисяч гривень.



На ринку є декілька аналогів, проте вони дорожчі. Американські концентратори коштують близько 130-140 тисяч гривень. Прилади китайського виробництва мають потужність лише 10 літрів на хвилину і коштують близько 40 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одеський завод «Телекарт-Прилад» отримав сертифікати відповідності Міністерства охорони здоров'я України для організації виробництва та поставки лікарням кисневих концентраторів.Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА , пославшись на голову облдержадміністрації«Вважаю дуже важливим, що одеський завод пройшов сертифікацію від Міністерства охорони здоров’я. Наразі «Телекарт-Прилад» - єдине українське підприємство, яке може виробляти концентратори такої потужності та якості. Я мав розмову з керівництвом підприємства і запропонував поставити тестові пристрої до наших обласних лікарень. Після випробувань ми плануємо закупляти продукцію заводу на регулярній основі», - зазначив Гриневецький.За його словами, протягом першого кварталу завод буде випускати щомісяця близько 300-400 кисневих концентраторів, а в наступний період керівництво «Телекарт-Приладу» планує збільшити їх випуск до 1000-1500 одиниць на місяць.В ОДА додали, що одеська розробка (кисневий концентратор - ред.) отримала назву «БРІЗ-20». Це електричний пристрій, який дозволяє отримувати кисень за допомогою фільтрації повітря. Потужність приладу – 20 літрів (кисню - ред.) на хвилину, а під’єднати до нього можна від одного до чотирьох пацієнтів.Прилад «БРІЗ-20» виробляє кисень з концентрацією 95%, що відповідає міжнародним стандартам. Працювати без зупинки прилад може до 10 діб.Ціна одного кисневого концентратора виробництва «Телекарт-Приладу» 75 тисяч гривень.На ринку є декілька аналогів, проте вони дорожчі. Американські концентратори коштують близько 130-140 тисяч гривень. Прилади китайського виробництва мають потужність лише 10 літрів на хвилину і коштують близько 40 тисяч гривень.

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