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Одеський завод запускає виробництво кисневих концентраторів

Одеський завод запускає виробництво кисневих концентраторів
Одеський завод «Телекарт-Прилад» отримав сертифікати відповідності Міністерства охорони здоров'я України для організації виробництва та поставки лікарням кисневих концентраторів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА, пославшись на голову облдержадміністрації Сергія Гриневецького.

«Вважаю дуже важливим, що одеський завод пройшов сертифікацію від Міністерства охорони здоров’я. Наразі «Телекарт-Прилад» - єдине українське підприємство, яке може виробляти концентратори такої потужності та якості. Я мав розмову з керівництвом підприємства і запропонував поставити тестові пристрої до наших обласних лікарень. Після випробувань ми плануємо закупляти продукцію заводу на регулярній основі», - зазначив Гриневецький.

За його словами, протягом першого кварталу завод буде випускати щомісяця близько 300-400 кисневих концентраторів, а в наступний період керівництво «Телекарт-Приладу» планує збільшити їх випуск до 1000-1500 одиниць на місяць.

В ОДА додали, що одеська розробка (кисневий концентратор - ред.) отримала назву «БРІЗ-20». Це електричний пристрій, який дозволяє отримувати кисень за допомогою фільтрації повітря. Потужність приладу – 20 літрів (кисню - ред.) на хвилину, а під’єднати до нього можна від одного до чотирьох пацієнтів.

Прилад «БРІЗ-20» виробляє кисень з концентрацією 95%, що відповідає міжнародним стандартам. Працювати без зупинки прилад може до 10 діб.

Ціна одного кисневого концентратора виробництва «Телекарт-Приладу» 75 тисяч гривень.

На ринку є декілька аналогів, проте вони дорожчі. Американські концентратори коштують близько 130-140 тисяч гривень. Прилади китайського виробництва мають потужність лише 10 літрів на хвилину і коштують близько 40 тисяч гривень.

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Теги: Одеса, завод, прилад, кисневий концентратор, виробництво
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