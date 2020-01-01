Польща вводить тритижневий карантин: у новорічну ніч заборонять виходити з дому





Про це під час пресконференції у Варшаві заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент



«З 28 грудня до 17 січня запроваджуємо національний карантин»,- наголосив Недзельський. Він додав, що самі заклики обмежити спілкування і пересування не допоможуть, звернувши увагу, що багато країн Європи зараз вводять локдаун.



Крім нинішніх обмежень в Польщі вводяться нові. Зокрема, повністю закриваються готелі, включно і для службових поїздок.



На три тижні закриваються також торговельні центри (крім аптек та продуктових магазинів) та гірськолижні траси.



За словами міністра, кількість інфікованих стабілізувалася на позначці понад 10 тис. Відтак третя хвиля коронавірусу може бути дуже відчутною.



«Можливість третьої хвилі, яка розпочинатиметься з рівня 10 тис. інфікувань, без сумніву, означатиме перевищення можливостей системи охорони здоров’я країни», - наголосив глава МОЗ.



Недзельський повідомив, що в новорічний вечір діятиме заборона на пересування від 19-ї години до 6-ї ранку 1 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польща з 28 грудня по 17 січня запроваджує так званий національний карантин, що передбачає закриття торговельних центрів, готелів, гірськолижних спусків, а також обмежене пересування у новорічну ніч.Про це під час пресконференції у Варшаві заявив глава МОЗ Польщі, передає кореспондент Укрінформу «З 28 грудня до 17 січня запроваджуємо національний карантин»,- наголосив Недзельський. Він додав, що самі заклики обмежити спілкування і пересування не допоможуть, звернувши увагу, що багато країн Європи зараз вводять локдаун.Крім нинішніх обмежень в Польщі вводяться нові. Зокрема, повністю закриваються готелі, включно і для службових поїздок.На три тижні закриваються також торговельні центри (крім аптек та продуктових магазинів) та гірськолижні траси.За словами міністра, кількість інфікованих стабілізувалася на позначці понад 10 тис. Відтак третя хвиля коронавірусу може бути дуже відчутною.«Можливість третьої хвилі, яка розпочинатиметься з рівня 10 тис. інфікувань, без сумніву, означатиме перевищення можливостей системи охорони здоров’я країни», - наголосив глава МОЗ.Недзельський повідомив, що в новорічний вечір діятиме заборона на пересування від 19-ї години до 6-ї ранку 1 січня.

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