На Житомирщині у ДТП травмувалися двоє патрульних





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«Близько 15-ї години на 177-му кілометрі автомобільної дороги М-06 (Київ – Чоп) поблизу населеного пункту Пулини сталася дорожньо-транспортна пригода за участю екіпажу патрульної поліції та вантажівки», - йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією, водій вантажного транспортного засобу Renault Magnum раптово виїхав на розворот та не надав перевагу в русі службовому автомобілю поліції Toyota Prius.



У результаті ДТП в одного поліцейського діагностували перелом зап’ястя лівої руки, вивих кульшового суглоба, множинні садна, а в іншого – забій грудної клітини та множинні садна.



Патрульних госпіталізували, а на місці ДТП працюють слідчі та медпрацівники.

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