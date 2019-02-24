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На Житомирщині у ДТП травмувалися двоє патрульних

На Житомирщині у ДТП травмувалися двоє патрульних
У ДТП, що сталася поблизу смт Пулини на Житомирщини за участі автомобіля патрульної поліції та вантажівки, травмувалися двоє патрульних.

Про це у facebook повідомляє Патрульна поліція Житомирської області.

«Близько 15-ї години на 177-му кілометрі автомобільної дороги М-06 (Київ – Чоп) поблизу населеного пункту Пулини сталася дорожньо-транспортна пригода за участю екіпажу патрульної поліції та вантажівки», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, водій вантажного транспортного засобу Renault Magnum раптово виїхав на розворот та не надав перевагу в русі службовому автомобілю поліції Toyota Prius.

У результаті ДТП в одного поліцейського діагностували перелом зап’ястя лівої руки, вивих кульшового суглоба, множинні садна, а в іншого – забій грудної клітини та множинні садна.

Патрульних госпіталізували, а на місці ДТП працюють слідчі та медпрацівники.

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Теги: Житомир, патрульні, ДТП
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