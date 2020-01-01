Повідомили, скільки людей інфікувалися, одужали і померли від коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:47
12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 904 особи;
летальних випадків – 260;
одужало – 12 866 осіб;
здійснили тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 944 381 особа;
одужало – 561 222 особи;
летальних випадків – 16 256;
провели ПЛР-тестувань – 5 209 462.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 98 330 випадків;
Вінницька область – 20 578 випадків;
Волинська область – 29 817 випадків;
Дніпропетровська область – 51 401 випадок;
Донецька область – 31 449 випадків;
Житомирська область – 35 662 випадки;
Закарпатська область – 26 855 випадків;
Запорізька область – 45 715 випадків;
Івано-Франківська область – 41 644 випадки;
Київська область – 51 588 випадків;
Кіровоградська область – 7 621 випадок;
Луганська область – 8 533 випадки;
Львівська область – 55 860 випадків;
Миколаївська область – 25 826 випадків;
Одеська область – 61 963 випадки;
Полтавська область – 31 097 випадків;
Рівненська область – 37 840 випадків;
Сумська область – 37 157 випадків;
Тернопільська область – 32 089 випадків;
Харківська область – 64 237 випадків;
Херсонська область – 15 151 випадок;
Хмельницька область – 36 027 випадків;
Черкаська область – 33 837 випадків;
Чернівецька область – 37 695 випадків;
Чернігівська область – 26 409 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 904 особи;
летальних випадків – 260;
одужало – 12 866 осіб;
здійснили тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 944 381 особа;
одужало – 561 222 особи;
летальних випадків – 16 256;
провели ПЛР-тестувань – 5 209 462.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 98 330 випадків;
Вінницька область – 20 578 випадків;
Волинська область – 29 817 випадків;
Дніпропетровська область – 51 401 випадок;
Донецька область – 31 449 випадків;
Житомирська область – 35 662 випадки;
Закарпатська область – 26 855 випадків;
Запорізька область – 45 715 випадків;
Івано-Франківська область – 41 644 випадки;
Київська область – 51 588 випадків;
Кіровоградська область – 7 621 випадок;
Луганська область – 8 533 випадки;
Львівська область – 55 860 випадків;
Миколаївська область – 25 826 випадків;
Одеська область – 61 963 випадки;
Полтавська область – 31 097 випадків;
Рівненська область – 37 840 випадків;
Сумська область – 37 157 випадків;
Тернопільська область – 32 089 випадків;
Харківська область – 64 237 випадків;
Херсонська область – 15 151 випадок;
Хмельницька область – 36 027 випадків;
Черкаська область – 33 837 випадків;
Чернівецька область – 37 695 випадків;
Чернігівська область – 26 409 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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