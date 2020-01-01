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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки людей інфікувалися, одужали і померли від коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили, скільки людей інфікувалися, одужали і померли від коронавірусу в Україні за минулу добу
12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.


Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 904 особи;
летальних випадків – 260;
одужало – 12 866 осіб;
здійснили тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 944 381 особа;
одужало – 561 222 особи;
летальних випадків – 16 256;
провели ПЛР-тестувань – 5 209 462.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 98 330 випадків;
Вінницька область – 20 578 випадків;
Волинська область – 29 817 випадків;
Дніпропетровська область – 51 401 випадок;
Донецька область – 31 449 випадків;
Житомирська область – 35 662 випадки;
Закарпатська область – 26 855 випадків;
Запорізька область – 45 715 випадків;
Івано-Франківська область – 41 644 випадки;
Київська область – 51 588 випадків;
Кіровоградська область – 7 621 випадок;
Луганська область – 8 533 випадки;
Львівська область – 55 860 випадків;
Миколаївська область – 25 826 випадків;
Одеська область – 61 963 випадки;
Полтавська область – 31 097 випадків;
Рівненська область – 37 840 випадків;
Сумська область – 37 157 випадків;
Тернопільська область – 32 089 випадків;
Харківська область – 64 237 випадків;
Херсонська область – 15 151 випадок;
Хмельницька область – 36 027 випадків;
Черкаська область – 33 837 випадків;
Чернівецька область – 37 695 випадків;
Чернігівська область – 26 409 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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