Повідомили, скільки людей інфікувалися, одужали і померли від коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.





Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 904 особи;

летальних випадків – 260;

одужало – 12 866 осіб;

здійснили тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 944 381 особа;

одужало – 561 222 особи;

летальних випадків – 16 256;

провели ПЛР-тестувань – 5 209 462.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.



Кількість захворювань в регіонах:



м. Київ – 98 330 випадків;

Вінницька область – 20 578 випадків;

Волинська область – 29 817 випадків;

Дніпропетровська область – 51 401 випадок;

Донецька область – 31 449 випадків;

Житомирська область – 35 662 випадки;

Закарпатська область – 26 855 випадків;

Запорізька область – 45 715 випадків;

Івано-Франківська область – 41 644 випадки;

Київська область – 51 588 випадків;

Кіровоградська область – 7 621 випадок;

Луганська область – 8 533 випадки;

Львівська область – 55 860 випадків;

Миколаївська область – 25 826 випадків;

Одеська область – 61 963 випадки;

Полтавська область – 31 097 випадків;

Рівненська область – 37 840 випадків;

Сумська область – 37 157 випадків;

Тернопільська область – 32 089 випадків;

Харківська область – 64 237 випадків;

Херсонська область – 15 151 випадок;

Хмельницька область – 36 027 випадків;

Черкаська область – 33 837 випадків;

Чернівецька область – 37 695 випадків;

Чернігівська область – 26 409 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 904 особи;летальних випадків – 260;одужало – 12 866 осіб;здійснили тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 944 381 особа;одужало – 561 222 особи;летальних випадків – 16 256;провели ПЛР-тестувань – 5 209 462.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 98 330 випадків;Вінницька область – 20 578 випадків;Волинська область – 29 817 випадків;Дніпропетровська область – 51 401 випадок;Донецька область – 31 449 випадків;Житомирська область – 35 662 випадки;Закарпатська область – 26 855 випадків;Запорізька область – 45 715 випадків;Івано-Франківська область – 41 644 випадки;Київська область – 51 588 випадків;Кіровоградська область – 7 621 випадок;Луганська область – 8 533 випадки;Львівська область – 55 860 випадків;Миколаївська область – 25 826 випадків;Одеська область – 61 963 випадки;Полтавська область – 31 097 випадків;Рівненська область – 37 840 випадків;Сумська область – 37 157 випадків;Тернопільська область – 32 089 випадків;Харківська область – 64 237 випадків;Херсонська область – 15 151 випадок;Хмельницька область – 36 027 випадків;Черкаська область – 33 837 випадків;Чернівецька область – 37 695 випадків;Чернігівська область – 26 409 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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