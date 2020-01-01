На Волині до водосховища вселили понад 2 тонни цінних видів риб

Учора, 17 грудня, відбулося вселення риби до Кричевичівського водосховища в межах села Кричевичі Ковельського району Волинської області. Вселення здійснювалося за рахунок коштів користувача водних біоресурсів відповідно до Режиму рибогосподарської експлуатації водойми.Про це повідомляє рибоохоронний патруль Волині.До водосховища вселили 2 505 кг чотириліток та дволіток риби: 3 110 екз. (1500 кг) товстолоба, 350 екз. (875 кг) коропа, 260 екз. (130 кг) білого амура. Вага одного екземпляра становила від 500 до 2 500 грамів.Контроль за проведенням робіт із вселення водних біоресурсів здійснювали працівники Волинського рибоохоронного патруля. Також у заході взяли участь представники Державної екологічної інспекції у Волинській області, Кричевичівської та Колодяжненської сільських рад та громадської організації «Риболовний клуб «Кричевичі».«Варто відзначити, що з року в рік підвищується рівень соціальної та економічної свідомості користувачів водних біоресурсів, які із розумінням поставилися до такого важливого процесу, як вселення водних біоресурсів. Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів водних об’єктів області. Крім того, товстолобик та білий амур є природними біомеліораторами. Вони покращують якість води та запобігають її цвітінню у весняно-літній період», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля