Курс валют у Луцьку на 18 грудня





Євро при купівлі становить – 33.86, продажу – 34.08.



Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.386.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.60, продаж – 7.68.

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