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Курс валют у Луцьку на 18 грудня

Курс валют у Луцьку на 18 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.93, а продаж – 28.05.

Євро при купівлі становить – 33.86, продажу – 34.08.

Курс російського рубля: купівля – 0.335, продаж – 0.386.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.60, продаж – 7.68.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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