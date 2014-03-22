Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні





Про це свідчать результати проведення судово-медичної експертизи, які виявилися в розпорядженні редакції



Нагадаємо, Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що сьогодні, 17 грудня, українській стороні повернули тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який 14 грудня за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію. Утім, військовослужбовцем якої бригади був чоловік, не повідомляли.







«Зброя військового залишилася на місці, конфліктів із товаришами по службі він не мав», - запевняють у бригаді.



Як видно з документа, попередньо, основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька.



У документі зазначено, що на тілі військовослужбовця виявлені численні синці та садна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовець 14-ї механізованої бригади ЗСУ, про якого раніше ТКГ повідомляла, що він за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію, насправді був задушений.Про це свідчать результати проведення судово-медичної експертизи, які виявилися в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ Нагадаємо, Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що сьогодні, 17 грудня,, який 14 грудня за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію. Утім, військовослужбовцем якої бригади був чоловік, не повідомляли. Натомість у 14 ОМБр повідомили , що вранці 14 грудня, під час перевірки особового складу в одному з підрозділів військової частини виявили відсутність одного з військовослужбовців. На телефонні дзвінки він не відповідав, тож організували пошуки, які не дали результату.«Зброя військового залишилася на місці, конфліктів із товаришами по службі він не мав», - запевняють у бригаді.Як видно з документа, попередньо, основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька.У документі зазначено, що на тілі військовослужбовця виявлені численні синці та садна.

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