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Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні

Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні
Військовослужбовець 14-ї механізованої бригади ЗСУ, про якого раніше ТКГ повідомляла, що він за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію, насправді був задушений.

Про це свідчать результати проведення судово-медичної експертизи, які виявилися в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що сьогодні, 17 грудня, українській стороні повернули тіло військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, який 14 грудня за невстановленими обставинами потрапив на тимчасово не підконтрольну територію. Утім, військовослужбовцем якої бригади був чоловік, не повідомляли.

Натомість у 14 ОМБр повідомили, що вранці 14 грудня, під час перевірки особового складу в одному з підрозділів військової частини виявили відсутність одного з військовослужбовців. На телефонні дзвінки він не відповідав, тож організували пошуки, які не дали результату.

«Зброя військового залишилася на місці, конфліктів із товаришами по службі він не мав», - запевняють у бригаді.

Як видно з документа, попередньо, основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька.

У документі зазначено, що на тілі військовослужбовця виявлені численні синці та садна.
Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні

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Теги: військовий, смерть, бойовики, Україна
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