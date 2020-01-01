Де у ТРЦ «ПортCity» можна придбати подарунки зі знижкою до -70%. ПЕРЕЛІК МАГАЗИНІВ*

Саме час обирати подарунки для рідних та близьких, у ТРЦ «ПортCity» потурбувалися, аби шопінг був приємним і вигідним. У магазинах торгового центру під час новорічно-різдвяних свят діятимуть знижки і акції.Про це повідомляє адміністрація закладу.Так, в магазині Sova, знижки доArber підготували знижку доGoldi доNaf Naf знижка доVovk знижки доOLKO знижка доVictoria’s Secret також передбачили зниження цін на обраний асортиментВ магазині Pako Lorente знижка доColumbia - при покупці до 2-ох речей знижка, від 3-ох речейСрібний світ дарує знижки доВ магазині LTBВ Bugatti знижкиВ Pierre Cardin знижки дона обраний асортиментЛюксоптика:на вибрані моделіВ магазині Mr. Scrubber знижки до, новорічні набори та адвент-календаріMedicine: знижки доВ Mohito знижки доAnabel Arto: до 19 грудняна все!Знижки дона вибраний асортиментBraBraBra підготували готові подарункові набори та знижки доВ NYX при покупці на суму від 499 грн – дарують туш для вій в подарунок.Дека - до дня Святого Миколая знижка