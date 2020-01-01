Де у ТРЦ «ПортCity» можна придбати подарунки зі знижкою до -70%. ПЕРЕЛІК МАГАЗИНІВ*
Сьогодні, 10:00
Саме час обирати подарунки для рідних та близьких, у ТРЦ «ПортCity» потурбувалися, аби шопінг був приємним і вигідним. У магазинах торгового центру під час новорічно-різдвяних свят діятимуть знижки і акції.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, в магазині Sova, знижки до – 50%
Arber підготували знижку до – 50%
Goldi до – 70%
Naf Naf знижка до – 50%
Vovk знижки до – 20%
OLKO знижка до – 70%
Victoria’s Secret також передбачили зниження цін на обраний асортимент
В магазині Pako Lorente знижка до – 50%
Columbia - при покупці до 2-ох речей знижка – 20%, від 3-ох речей – 30%
Срібний світ дарує знижки до – 50%
В магазині LTB – 20%
В Bugatti знижки – 20%, – 30%, – 50%
В Pierre Cardin знижки до – 50% на обраний асортимент
Люксоптика: – 50% на вибрані моделі
В магазині Mr. Scrubber знижки до – 20%, новорічні набори та адвент-календарі
Medicine: знижки до – 20%
В Mohito знижки до – 50%
Anabel Arto: до 19 грудня – 19% на все!
Знижки до – 30% на вибраний асортимент
BraBraBra підготували готові подарункові набори та знижки до – 70%
В NYX при покупці на суму від 499 грн – дарують туш для вій в подарунок.
Дека - до дня Святого Миколая знижка – 19%
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, в магазині Sova, знижки до – 50%
Arber підготували знижку до – 50%
Goldi до – 70%
Naf Naf знижка до – 50%
Vovk знижки до – 20%
OLKO знижка до – 70%
Victoria’s Secret також передбачили зниження цін на обраний асортимент
В магазині Pako Lorente знижка до – 50%
Columbia - при покупці до 2-ох речей знижка – 20%, від 3-ох речей – 30%
Срібний світ дарує знижки до – 50%
В магазині LTB – 20%
В Bugatti знижки – 20%, – 30%, – 50%
В Pierre Cardin знижки до – 50% на обраний асортимент
Люксоптика: – 50% на вибрані моделі
В магазині Mr. Scrubber знижки до – 20%, новорічні набори та адвент-календарі
Medicine: знижки до – 20%
В Mohito знижки до – 50%
Anabel Arto: до 19 грудня – 19% на все!
Знижки до – 30% на вибраний асортимент
BraBraBra підготували готові подарункові набори та знижки до – 70%
В NYX при покупці на суму від 499 грн – дарують туш для вій в подарунок.
Дека - до дня Святого Миколая знижка – 19%
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Де у ТРЦ «ПортCity» можна придбати подарунки зі знижкою до -70%. ПЕРЕЛІК МАГАЗИНІВ*
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