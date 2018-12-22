Синоптик розповів, якою буде погода на Новий рік та Різдво в Україні





Про це Леонід Горбань. За його розрахунками, із 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига – температура буде +1...+ 2 градуси. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.



Але вже 1-2 січня, за словами синоптика, очікують легкий мороз до -3 градусів і сніг або мокрий сніг.



У Святвечір, 6 січня, і в Різдво, 7 січня, як зазначив Горбань, очікують відлигу до +1...+2 градусів. Опадів не передбачають. Сніг із дощем прогнозують до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.



Як розповів синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, погода в Україні у День святого Миколая, 19 грудня, також буде без істотних опадів і вітру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода в Україні на Новий рік і Різдво буде без морозів та опадів.Про це OBOZREVATEL розповів народний синоптик. За його розрахунками, із 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига – температура буде +1...+ 2 градуси. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.Але вже 1-2 січня, за словами синоптика, очікують легкий мороз до -3 градусів і сніг або мокрий сніг.У Святвечір, 6 січня, і в Різдво, 7 січня, як зазначив Горбань, очікують відлигу до +1...+2 градусів. Опадів не передбачають. Сніг із дощем прогнозують до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.Як розповів синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, погода в Україні у День святого Миколая, 19 грудня, також буде без істотних опадів і вітру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію