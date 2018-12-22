вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Синоптик розповів, якою буде погода на Новий рік та Різдво в Україні

Синоптик розповів, якою буде погода на Новий рік та Різдво в Україні
Погода в Україні на Новий рік і Різдво буде без морозів та опадів.

Про це OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. За його розрахунками, із 28 грудня в Україні почнеться невелика відлига – температура буде +1...+ 2 градуси. Плюсова температура протримається аж до новорічної ночі, 31 грудня.

Але вже 1-2 січня, за словами синоптика, очікують легкий мороз до -3 градусів і сніг або мокрий сніг.

У Святвечір, 6 січня, і в Різдво, 7 січня, як зазначив Горбань, очікують відлигу до +1...+2 градусів. Опадів не передбачають. Сніг із дощем прогнозують до і після цього дня – 4-5 січня і 9-10 січня.

Як розповів синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило, погода в Україні у День святого Миколая, 19 грудня, також буде без істотних опадів і вітру.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз, Новий рік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині в аварії постраждало 10 людей
Сьогодні, 10:42
Синоптик розповів, якою буде погода на Новий рік та Різдво в Україні
Сьогодні, 10:02
Де у ТРЦ «ПортCity» можна придбати подарунки зі знижкою до -70%. ПЕРЕЛІК МАГАЗИНІВ*
Сьогодні, 10:00
Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку на 18 грудня
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Новий рік Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Новий рік
22 грудень, 2018, 05:36
Якою буде погода у Луцьку в п’ятницю, 18 грудня Якою буде погода у Луцьку в п’ятницю, 18 грудня
17 грудень, 20:00
Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у четвер, 17 грудня Якою буде погода у Луцьку та на Волині загалом у четвер, 17 грудня
16 грудень, 20:00
Синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня Синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня
16 грудень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині в аварії постраждало 10 людей
Сьогодні, 10:42
 0
Синоптик розповів, якою буде погода на Новий рік та Різдво в Україні
Сьогодні, 10:02
 0
Дорослі, як діти: навіть серйозні митники люблять, коли їх називають сніговичками, – волинський святий Миколай
Сьогодні, 10:00
 0
Де у ТРЦ «ПортCity» можна придбати подарунки зі знижкою до -70%. ПЕРЕЛІК МАГАЗИНІВ*
Сьогодні, 10:00
 0
Помер насильницьки: нові подробиці про справу військового з волинської бригади, тіло якого бойовики передали Україні
Сьогодні, 09:50
 0
Медіа
відео
1/8