Розповіли, коли у Луцьку з’являться «розумні зупинки» із електронними табло та панелями для зарядки ґаджетів





Про це у коментарі журналістам ІА «Вікторія Гомонець.



За словами чиновниці, так звані «розумні зупинки» за грантовим проектом



«Роботи будуть продовжені на початку наступного року, але триватимуть і в грудні. Зрозуміло, що це процес не одномоментний. Наразі триває підготовка місць до встановлення зупинок. По черзі старі зупинки зрізаються. Туди підрядник робить закладні, які мають деякий час вистоятися. Потім канал прокладається для електричних та інтернет-комунікацій. Цей процес відбувається. Звісно, за один день все одразу не поставиться. Зараз тривають переговорні процеси стосовно цього проекту. Але вже в грудні табло або зупинки будуть з'являтися», – запевняє Вікторія Гомонець.



Нагадаємо, що ідеться про п'ять великих та чотири малі зупинки. Вони матимуть скляні стіни із захисною прозорою бронеплівкою, дерев’яні лавки, електронні табло для відображення часу прибуття громадського транспорту, табло типу «Сітілайт» з інформаційною двосторонньою панеллю, панель USB-роз’ємів для зарядки гаджетів, табло-вказівник, комплект сміттєвих урн для роздільного збору сміття (пластик/метал, скло та інше), комплект відеоспостереження, сонячні панелі, внутрішнє освітлення тощо.



Також у місті встановлять



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розумні зупинки у Луцьку з'являться вже на початку наступного року.Про це у коментарі журналістам ІА « Конкурент » розповіла начальниця управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Луцької міської радиЗа словами чиновниці, так звані «розумні зупинки» за грантовим проектом мали встановити до кінця 2020 року. Такими були і умови договору з грантодавцями та підрядниками. Однак, коронавірус вніс свої корективи, а тому договір із німецькими інвесторами продовжать до наступного року, а луцькі підрядники – департамент ЖКГ та «Модерн Експо» виконуватимуть роботи, зважаючи на свої можливості.«Роботи будуть продовжені на початку наступного року, але триватимуть і в грудні. Зрозуміло, що це процес не одномоментний. Наразі триває підготовка місць до встановлення зупинок. По черзі старі зупинки зрізаються. Туди підрядник робить закладні, які мають деякий час вистоятися. Потім канал прокладається для електричних та інтернет-комунікацій. Цей процес відбувається. Звісно, за один день все одразу не поставиться. Зараз тривають переговорні процеси стосовно цього проекту. Але вже в грудні табло або зупинки будуть з'являтися», – запевняє Вікторія Гомонець.Нагадаємо, що ідеться про п'ять великих та чотири малі зупинки. Вони матимуть скляні стіни із захисною прозорою бронеплівкою, дерев’яні лавки, електронні табло для відображення часу прибуття громадського транспорту, табло типу «Сітілайт» з інформаційною двосторонньою панеллю, панель USB-роз’ємів для зарядки гаджетів, табло-вказівник, комплект сміттєвих урн для роздільного збору сміття (пластик/метал, скло та інше), комплект відеоспостереження, сонячні панелі, внутрішнє освітлення тощо.Також у місті встановлять розумні табло

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