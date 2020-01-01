На Львівщині в аварії постраждало 10 людей

На Львівщині трапилась аварія.Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 грудня близько 22.45 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Конюхів у Стрийському районі, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Volkswagen, 34-річний житель Чернівців, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілемVolkswagen Golf, яким керував 47-річний мешканець Закарпаття.Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, 22-річний пасажир Volkswagen Golf, мешканець Закарпаття, а також семеро пасажирів мікроавтобуса віком 19, 25, 30, 66, 69 років та двоє дітей віком 2,5 та 4 роки – мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей. Усіх учасники ДТП доставили у лікарню. Медики уточнюють їхні діагнози.За фактом слідчі Стрийського відділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Правоохоронці встановлюють обставини події.