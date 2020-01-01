У селі на Волині посеред білого дня горіла будівля з шлакоблоків
Сьогодні, 10:54
У селі Мельники-Мостище в Камінь-Каширському районі горіла господарська будівля з шлакоблоків.
Зазначається, що 17 грудня о 12:18 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу, - пише У ДСНС України у Волинській області
До місця виклику прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Черче.
Працівники ДСНС о 12:46 локалізували загорання, а о 13:11 ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
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Зазначається, що 17 грудня о 12:18 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу, - пише У ДСНС України у Волинській області
До місця виклику прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Черче.
Працівники ДСНС о 12:46 локалізували загорання, а о 13:11 ліквідували.
Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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