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У селі на Волині посеред білого дня горіла будівля з шлакоблоків

У селі на Волині посеред білого дня горіла будівля з шлакоблоків
У селі Мельники-Мостище в Камінь-Каширському районі горіла господарська будівля з шлакоблоків.

Зазначається, що 17 грудня о 12:18 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу, - пише У ДСНС України у Волинській області

До місця виклику прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної охорони села Черче.

Працівники ДСНС о 12:46 локалізували загорання, а о 13:11 ліквідували.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей.
У селі на Волині посеред білого дня горіла будівля з шлакоблоків

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Теги: будівля, пожежа
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