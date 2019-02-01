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На Волині студент замовляв в інтернеті дорогі телефони і викрадав їх при отриманні на пошті

На Волині студент замовляв в інтернеті дорогі телефони і викрадав їх при отриманні на пошті
Неповнолітнього у Ковелі підозрюють у крадіжках.

Так, упродовж листопада-грудня 2020 року спритний студент коледжу тричі замовляв на спеціалізованих сайтах мобільні телефони й, оглядаючи їх у відділеннях оператора доставки, викрадав, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

У такий спосіб він заволодів двома телефонами вартістю понад 75 тисяч гривень. Утретє підліток замовив п’ять телефонів на суму майже 140 тисяч гривень – і був викритий та затриманий правоохоронцями.

Триває досудове розслідування.


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Теги: пошта, телефони, крадіжка
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