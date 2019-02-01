На Волині студент замовляв в інтернеті дорогі телефони і викрадав їх при отриманні на пошті
Сьогодні, 11:14
Неповнолітнього у Ковелі підозрюють у крадіжках.
Так, упродовж листопада-грудня 2020 року спритний студент коледжу тричі замовляв на спеціалізованих сайтах мобільні телефони й, оглядаючи їх у відділеннях оператора доставки, викрадав, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
У такий спосіб він заволодів двома телефонами вартістю понад 75 тисяч гривень. Утретє підліток замовив п’ять телефонів на суму майже 140 тисяч гривень – і був викритий та затриманий правоохоронцями.
Триває досудове розслідування.
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Так, упродовж листопада-грудня 2020 року спритний студент коледжу тричі замовляв на спеціалізованих сайтах мобільні телефони й, оглядаючи їх у відділеннях оператора доставки, викрадав, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
У такий спосіб він заволодів двома телефонами вартістю понад 75 тисяч гривень. Утретє підліток замовив п’ять телефонів на суму майже 140 тисяч гривень – і був викритий та затриманий правоохоронцями.
Триває досудове розслідування.
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