На Волині студент замовляв в інтернеті дорогі телефони і викрадав їх при отриманні на пошті





Так, упродовж листопада-грудня 2020 року спритний студент коледжу тричі замовляв на спеціалізованих сайтах мобільні телефони й, оглядаючи їх у відділеннях оператора доставки, викрадав, - інформує пресслужба обласної прокуратури.



У такий спосіб він заволодів двома телефонами вартістю понад 75 тисяч гривень. Утретє підліток замовив п’ять телефонів на суму майже 140 тисяч гривень – і був викритий та затриманий правоохоронцями.



Триває досудове розслідування.





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