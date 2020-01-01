427 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:20
За останню добу на Волині зареєстрували 427 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки виявили:
м. Луцьк – 243,
м. Нововолинськ – 18,
Володимир-Волинський район – 47,
Горохівський район – 12,
Іваничівський район – 5,
Камінь-Каширський район – 5,
Ківерцівський район –13,
Ковельський район – 5,
Локачинський район – 7,
Любомльський район – 2,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 55,
Ратнівський район – 3,
Старовижівський район – 1,
Турійський район – 8,
Шацький район – 1.
Одужало за добу 469 осіб.
Летальних випадків — 2 (в Володимир-Волинському та Ковельському районі).
Загалом, станом на 18 грудня в області зареєстрували 29817 випадків COVID-19, що підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 1446 у дітей та 2299 у медичних працівників. Одужало 22 997 осіб, з них 1080 дітей та 1901 медичний працівник. 478 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 17 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 8848 (в т. ч. 138 летальних)
м. Нововолинськ – 1973 (в т. ч. 40 летальних)
Володимир-Волинський район – 2643 (в т. ч. 38 летальних)
Горохівський район – 1088 (в т. ч. 22 летальних)
Іваничівський район – 612 (в т. ч. 16 летальних)
Камінь-Каширський район – 923 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2318 (в т. ч. 27 летальних)
Ковельський район – 2516 (в т. ч. 51 летальний)
Локачинський район – 488 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 676 (в т. ч. 8 летальних)
Любешівський район – 912 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 2889 (в т. ч. 30 летальних)
Маневицький район – 1178 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 905 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 627 (в т. ч. 20 летальних)
Старовижівський район – 313 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 672 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 230 (в т. ч. 5 летальних)
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нові випадки виявили:
м. Луцьк – 243,
м. Нововолинськ – 18,
Володимир-Волинський район – 47,
Горохівський район – 12,
Іваничівський район – 5,
Камінь-Каширський район – 5,
Ківерцівський район –13,
Ковельський район – 5,
Локачинський район – 7,
Любомльський район – 2,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 55,
Ратнівський район – 3,
Старовижівський район – 1,
Турійський район – 8,
Шацький район – 1.
Одужало за добу 469 осіб.
Летальних випадків — 2 (в Володимир-Волинському та Ковельському районі).
Загалом, станом на 18 грудня в області зареєстрували 29817 випадків COVID-19, що підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 1446 у дітей та 2299 у медичних працівників. Одужало 22 997 осіб, з них 1080 дітей та 1901 медичний працівник. 478 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 17 медиків).
Коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 8848 (в т. ч. 138 летальних)
м. Нововолинськ – 1973 (в т. ч. 40 летальних)
Володимир-Волинський район – 2643 (в т. ч. 38 летальних)
Горохівський район – 1088 (в т. ч. 22 летальних)
Іваничівський район – 612 (в т. ч. 16 летальних)
Камінь-Каширський район – 923 (в т. ч. 12 летальних)
Ківерцівський район – 2318 (в т. ч. 27 летальних)
Ковельський район – 2516 (в т. ч. 51 летальний)
Локачинський район – 488 (в т. ч. 3 летальних)
Любомльський район – 676 (в т. ч. 8 летальних)
Любешівський район – 912 (в т. ч. 14 летальних)
Луцький район – 2889 (в т. ч. 30 летальних)
Маневицький район – 1178 (в т. ч. 20 летальних)
Ратнівський район – 905 (в т.ч. 18 летальних)
Рожищенський район – 627 (в т. ч. 20 летальних)
Старовижівський район – 313 (в т.ч. 8 летальних)
Турійський район – 672 ( в т. ч. 8 летальних)
Шацький район – 230 (в т. ч. 5 летальних)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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