427 нових випадків і дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 427 нових випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Нові випадки виявили:м. Луцьк – 243,м. Нововолинськ – 18,Володимир-Волинський район – 47,Горохівський район – 12,Іваничівський район – 5,Камінь-Каширський район – 5,Ківерцівський район –13,Ковельський район – 5,Локачинський район – 7,Любомльський район – 2,Любешівський район – 2,Луцький район – 55,Ратнівський район – 3,Старовижівський район – 1,Турійський район – 8,Шацький район – 1.Одужало за добу 469 осіб.Летальних випадків — 2 (в Володимир-Волинському та Ковельському районі).Загалом, станом на 18 грудня в області зареєстрували 29817 випадків COVID-19, що підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 1446 у дітей та 2299 у медичних працівників. Одужало 22 997 осіб, з них 1080 дітей та 1901 медичний працівник. 478 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 17 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 8848 (в т. ч. 138 летальних)м. Нововолинськ – 1973 (в т. ч. 40 летальних)Володимир-Волинський район – 2643 (в т. ч. 38 летальних)Горохівський район – 1088 (в т. ч. 22 летальних)Іваничівський район – 612 (в т. ч. 16 летальних)Камінь-Каширський район – 923 (в т. ч. 12 летальних)Ківерцівський район – 2318 (в т. ч. 27 летальних)Ковельський район – 2516 (в т. ч. 51 летальний)Локачинський район – 488 (в т. ч. 3 летальних)Любомльський район – 676 (в т. ч. 8 летальних)Любешівський район – 912 (в т. ч. 14 летальних)Луцький район – 2889 (в т. ч. 30 летальних)Маневицький район – 1178 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 905 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 627 (в т. ч. 20 летальних)Старовижівський район – 313 (в т.ч. 8 летальних)Турійський район – 672 ( в т. ч. 8 летальних)Шацький район – 230 (в т. ч. 5 летальних)