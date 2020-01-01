Двом волинянам, які торгували наркотиками, «світить» до 10 років з конфіскацією майна

Двом жителям села Скобелка,яких підозрюють у збуті наркотиків, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Так, упродовж червня-грудня 2020 року правоохоронці зафіксували шість епізодів збуту ними канабісу, - інформує пресслужба обласної прокуратури.У ході обшуку, проведеного в оселі одного з чоловіків 16 грудня цього року, працівники поліції виявили й вилучили наркотичні засоби, згортки з підготовленим до збуту канабісом, мобільні телефони та гроші, отримані від незаконного промислу.Під час обшуку у його спільника вилучено понад 2000 євро та записи щодо оборудок із наркотичними засобами.Триває досудове розслідування.Обидва підозрюваних найближчих 60 днів перебуватимуть під вартою.Зауважують, що санкцією ч.2 ст. 307 ККУ за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечних наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.