Спіймали трьох волинян, які незаконно зрубали 34 новорічні сосни
Сьогодні, 11:31
У Маневицькому районі екоінспектори виявили трьох чоловіків, які незаконно зрізали 34 сосни.
Інспектори оштрафували громадян на суму 340 гривень кожного за статтею 153 КУпАП за знищення, пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду, - інформує
Крім того, їм виставили претензію на добровільне стягнення шкоди на суму 5880 гривень.
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Інспектори оштрафували громадян на суму 340 гривень кожного за статтею 153 КУпАП за знищення, пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду, - інформує
Крім того, їм виставили претензію на добровільне стягнення шкоди на суму 5880 гривень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Назвали суми штрафів, які доведеться заплатити волинянам за незаконно зрубані ялинки
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