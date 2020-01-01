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Спіймали трьох волинян, які незаконно зрубали 34 новорічні сосни

Спіймали трьох волинян, які незаконно зрубали 34 новорічні сосни
У Маневицькому районі екоінспектори виявили трьох чоловіків, які незаконно зрізали 34 сосни.

Інспектори оштрафували громадян на суму 340 гривень кожного за статтею 153 КУпАП за знищення, пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду, - інформує

Крім того, їм виставили претензію на добровільне стягнення шкоди на суму 5880 гривень.

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Теги: сосни, штраф, Волинь
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