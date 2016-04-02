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У Луцьку обіцяють не звільняти працівників приєднаних амбулаторій

У Луцьку обіцяють не звільняти працівників приєднаних амбулаторій
У Луцьку медичних працівників приєднаних амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та ФАПів скорочувати не будуть.

Про це йдеться на сайті мерії.

При формуванні проєкту бюджету Луцької міської територіальної громади на 2021 рік враховані потреби мешканців Жидичинської, Заборольської, Княгининівської територіальних громад та Іванчицівської сільської ради у наданні якісної і доступної медичної допомоги та утримання мережі галузі охорони здоров’я.

Приєднання амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та ФАПів цих територіальних громад розширить мережу існуючих амбулаторій Луцької міської територіальної громади та створить умови для покращення надання медичної допомоги. Такий позитивний досвід місто вже має у зв'язку з приєднанням Прилуцької територіальної громади, кажуть у мерії.

У міській раді обіцяють, що жодних скорочень медичних працівників приєднаних амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та ФАПів не буде.

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Теги: медики, скорочення
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