У Любешівському районі відкрили новозбудовану школу

У селі Гірки Любешівського району запрацює оновлений навчальний заклад.Двері школи відкриються для педагогів та дітей села сьогодні, 18 грудня, - інформують у Волинській ОДА.Новозбудований корпус потужністю 150 учнівських місць, спортзал, їдальня та облаштовані санітарні кімнати відтепер забезпечуватимуть комфортні умови для здобуття учнями якісної світи.«Тож сьогоднішнє відкриття, в першу чергу – свято для діток, що навчатимуться у школі і матимуть комфортні умови для здобуття якісної світи. Вдячний усім, хто долучився до реалізації цього об’єкту! Я обов’язково згодом відвідаю Гірківську школу, аби оглянути усе та привітати колектив і вихованців закладу», - прокоментував відкриття школи, яке відбудеться сьогодні, голова ОДАНагадаємо, до цього часу діти навчалися у дві зміни в старому приміщенні, де були відсутні санітарні кімнати належного рівня, а опалення – пічне. Аби створити належні умови для навчання та виховання дітей, на місцевому рівні власними зусиллями розпочали реалізацію проекту з реконструкції Гірківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ще у 2011 році. Відтак, до 2017 року за кошти місцевого бюджету вдалося виготовити проектно-кошторисну документацію, провести її експертизу та коригування, а власне будівельні роботи були призупинені у зв’язку з відсутністю фінансування.Будівництво активізувалося у 2018 році, коли кошти спрямував Державний фонд регіонального розвитку та з державного бюджету виділена субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій на загальну суму майже 4 млн грн. Ще 4,6 млн грн надійшли з ДФРР у 2019 році.Зокрема, на реалізацію проекту у 2020 році ДФРР спрямував кошти у сумі майже 24,85 млн грн, ще майже 1,5 млн грн склала субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.До слова, загальна кошторисна вартість будівництва Гірківської ЗОШ І-ІІІ ступенів протягом усіх років становить майже 47 млн грн.Зважаючи на те, що у селі Гірки проживає 114 дітей шкільного віку, новозбудований корпус 150 учнівських місць повністю забезпечить навчальний процес. Відтепер діти села отримали можливість навчатися у просторих класних кімнатах, займатися фізкультурою у сучасному спортивному залі та харчуватися у новенькій їдальні.