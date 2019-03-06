Поцупили гроші, причіп та продукти: у волинських громадах викрили злодіїв
Сьогодні, 12:34
За добу поліцейські офіцери громад у Волинській області розкрили 3 кримінальних правопорушення, скоєних на території громад.
Про це повідомляють у фейсбуці.
До поліцейського офіцера громади звернувся за допомогою 82-річний дідусь, що мешкає у селі Вишнів. Він розказав, що після відвідин знайомого з його гаманця зникли грошові кошти. Офіцеру Вишнівської громади вдалось встановити особу, що могла бути причетною до події. Ним виявився мешканець Шацької громади. Згодом вдалося розшукати чоловіка, який зізнався у скоєному. Останнього передали слідчим Любомльського відділу поліції для вирішення справи по суті.
На лінію 102 надійшов виклик від мешканця села Гораймівка. Громадянин повідомив, що з його прибудинкової території вкрали причіп автомобільний. Поліцейський переглянув відео із камер спостереження, завдяки чому відстежив шлях ймовірного зловмисника. Також правоохоронець повідомив про подію співробітників карного розшуку, спільно з якими в ході розшукових заходів встановив місце знаходження причепу та особи, що могла вчинити злочин.
Окрім того, продавчиня магазину продуктів в селі Коритниця прийшла на роботу та побачила розбиті вікна. Також, оглянувши товар, з’ясувала, що на вітрині не вистачає харчових продуктів та пляшок з алкоголем. Жінка відразу повідомила про подію на лінію 102 та поліцейському офіцеру громади, який вжив низку заходів для пошуку особи. В результаті, 25-річного чоловіка, що, ймовірно, проник до крамниці та поцупив товар, передали слідчим Володимир-Волинського відділу поліції для встановлення обставин події.
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Про це повідомляють у фейсбуці.
До поліцейського офіцера громади звернувся за допомогою 82-річний дідусь, що мешкає у селі Вишнів. Він розказав, що після відвідин знайомого з його гаманця зникли грошові кошти. Офіцеру Вишнівської громади вдалось встановити особу, що могла бути причетною до події. Ним виявився мешканець Шацької громади. Згодом вдалося розшукати чоловіка, який зізнався у скоєному. Останнього передали слідчим Любомльського відділу поліції для вирішення справи по суті.
На лінію 102 надійшов виклик від мешканця села Гораймівка. Громадянин повідомив, що з його прибудинкової території вкрали причіп автомобільний. Поліцейський переглянув відео із камер спостереження, завдяки чому відстежив шлях ймовірного зловмисника. Також правоохоронець повідомив про подію співробітників карного розшуку, спільно з якими в ході розшукових заходів встановив місце знаходження причепу та особи, що могла вчинити злочин.
Окрім того, продавчиня магазину продуктів в селі Коритниця прийшла на роботу та побачила розбиті вікна. Також, оглянувши товар, з’ясувала, що на вітрині не вистачає харчових продуктів та пляшок з алкоголем. Жінка відразу повідомила про подію на лінію 102 та поліцейському офіцеру громади, який вжив низку заходів для пошуку особи. В результаті, 25-річного чоловіка, що, ймовірно, проник до крамниці та поцупив товар, передали слідчим Володимир-Волинського відділу поліції для встановлення обставин події.
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