Екоінспектори оштрафували 8 волинян, які порушили умови полювання
Сьогодні, 19:33
На Волині працівники екологічної інспекції за тиждень склали вісім протоколів на чоловіків, які порушили умови полювання.
5 порушників виявили у Локачинському районі. Чотирьох чоловіків оштрафували на суму по 102 гривні з кожного, ще один отримав попередження.
Також порушників виявили в Іваничівському, Горохівському, Ратнівському районах. Загальна сума штрафів складає 782 гривні.
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5 порушників виявили у Локачинському районі. Чотирьох чоловіків оштрафували на суму по 102 гривні з кожного, ще один отримав попередження.
Також порушників виявили в Іваничівському, Горохівському, Ратнівському районах. Загальна сума штрафів складає 782 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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