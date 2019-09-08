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Екоінспектори оштрафували 8 волинян, які порушили умови полювання

Екоінспектори оштрафували 8 волинян, які порушили умови полювання
На Волині працівники екологічної інспекції за тиждень склали вісім протоколів на чоловіків, які порушили умови полювання.

5 порушників виявили у Локачинському районі. Чотирьох чоловіків оштрафували на суму по 102 гривні з кожного, ще один отримав попередження.

Також порушників виявили в Іваничівському, Горохівському, Ратнівському районах. Загальна сума штрафів складає 782 гривні.

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Теги: екоінспекція, порушення, полювання
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