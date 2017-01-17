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Біля Луцька відкрили новий дитсадок. ФОТО

Біля Луцька відкрили новий дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 18 грудня, у селі Дачне відкрили заклад дошкільної освіти №42 “Росинка”.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

У відкритті дитсадка взяли участь, зокрема, Луцький міський голова Ігор Поліщук, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад та заступник міського голови Ірина Чебелюк.

Садочок розташований в мальовничому місці неподалік лісу. Розрахований на 75 місць та чотири групи. До того ж, тут будуть працевлаштовані понад 20 місцеві мешканців.

Біля Луцька відкрили новий дитсадок. ФОТО
Біля Луцька відкрили новий дитсадок. ФОТО
Біля Луцька відкрили новий дитсадок. ФОТО


“Надзвичайно приємно, що вже зовсім скоро більше семидесяти діток перебуватимуть в цьому чудовому, комфортному, затишному садочку. Тут гарна територія, тож діти матимуть чудовий перший досвід соціалізації, життя в колективі. Відкриття садочку в такий непростий час - є символом надії, оптимізму та віри в завтрашній день. Бажаю гарної роботи та процвітання, а ми як міська рада, будемо допомагати та сприяти, щоб садочок був успішним”, - сказав міський голова.

Поліщук подарував закладу сертифікати на побутову техніку.

Зауважимо, що дитсадок збудували за кошти державного бюджету. Натомість за кошти міського бюджету відремонтували дорогу до дитсадка та прилеглу вулицю.

Біля Луцька відкрили новий дитсадок. ФОТО
Біля Луцька відкрили новий дитсадок. ФОТО
Біля Луцька відкрили новий дитсадок. ФОТО
Біля Луцька відкрили новий дитсадок. ФОТО

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Теги: дитсадок, Дачне, відкриття
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