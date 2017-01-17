Біля Луцька відкрили новий дитсадок. ФОТО

Сьогодні, 18 грудня, у селі Дачне відкрили заклад дошкільної освіти №42 “Росинка”.Про це повідомляє Луцька міська рада.У відкритті дитсадка взяли участь, зокрема, Луцький міський голова, голова Волинської обласної радита заступник міського головиСадочок розташований в мальовничому місці неподалік лісу. Розрахований на 75 місць та чотири групи. До того ж, тут будуть працевлаштовані понад 20 місцеві мешканців.“Надзвичайно приємно, що вже зовсім скоро більше семидесяти діток перебуватимуть в цьому чудовому, комфортному, затишному садочку. Тут гарна територія, тож діти матимуть чудовий перший досвід соціалізації, життя в колективі. Відкриття садочку в такий непростий час - є символом надії, оптимізму та віри в завтрашній день. Бажаю гарної роботи та процвітання, а ми як міська рада, будемо допомагати та сприяти, щоб садочок був успішним”, - сказав міський голова.Поліщук подарував закладу сертифікати на побутову техніку.Зауважимо, що дитсадок збудували за кошти державного бюджету. Натомість за кошти міського бюджету відремонтували дорогу до дитсадка та прилеглу вулицю.