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На Волині помер відомий тренер-викладач з легкої атлетики

На Волині помер відомий тренер-викладач з легкої атлетики
17 грудня 2020 року на 85 році життя відійшов у вічність Заслужений тренер України з легкої атлетики Михайло Іванович Кліщук.

Про це інформує Управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Михайло Іванович пропрацював в обласній ДЮСШ більше 50 років. За час своєї трудової діяльності підготував не одну плеяду спортсменів високого класу (20 майстрів спорту, понад 30 чемпіонів та призерів першостей України). За високі показники на тренерській ниві Михайло Іванович неодноразово нагороджувався Почесними грамотами Волинської обласної державної адміністрації та Волинської обласної ради.

Працюючи тренером-викладачем, передавав свій багаторічний досвід молодому поколінню тренерів та спортсменів, користувався повагою в колективі спортивної школи та всієї спортивної громадськості області.

Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття рідним померлого.

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Теги: Михайло Іванович Кліщук
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