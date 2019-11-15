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У волинській обласній лікарні розпочали видавати результати ПЛР-тестів з QR-кодом

У волинській обласній лікарні розпочали видавати результати ПЛР-тестів з QR-кодом
Волинська обласна клінічна лікарня розпочала видавати результати ПЛР-тестів з QR-кодом.

Про це написав журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

Він зауважив, що такий документ надає більшої упевненості й захищеності для тих, хто виїжджає за кордон. Адже, просканувавши код, у будь-якій країні зможуть переконатися, що результати тесту не підробні, а справжні.

Також наголошують, що якщо здати біоматеріал до 9-ої години ранку, то результати на україно- і англомовному бланках можна отримати того ж дня після 15-ї години. Якщо мазки взяли після 9-ї години, то отримати результати дослідження можна буде того ж дня після 19-ї години.

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Теги: ПЛР-тести, QR-код
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