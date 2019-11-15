У волинській обласній лікарні розпочали видавати результати ПЛР-тестів з QR-кодом
Сьогодні, 14:00
Волинська обласна клінічна лікарня розпочала видавати результати ПЛР-тестів з QR-кодом.
Про це написав журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Він зауважив, що такий документ надає більшої упевненості й захищеності для тих, хто виїжджає за кордон. Адже, просканувавши код, у будь-якій країні зможуть переконатися, що результати тесту не підробні, а справжні.
Також наголошують, що якщо здати біоматеріал до 9-ої години ранку, то результати на україно- і англомовному бланках можна отримати того ж дня після 15-ї години. Якщо мазки взяли після 9-ї години, то отримати результати дослідження можна буде того ж дня після 19-ї години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написав журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
Він зауважив, що такий документ надає більшої упевненості й захищеності для тих, хто виїжджає за кордон. Адже, просканувавши код, у будь-якій країні зможуть переконатися, що результати тесту не підробні, а справжні.
Також наголошують, що якщо здати біоматеріал до 9-ої години ранку, то результати на україно- і англомовному бланках можна отримати того ж дня після 15-ї години. Якщо мазки взяли після 9-ї години, то отримати результати дослідження можна буде того ж дня після 19-ї години.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – аварія за участю «швидкої»
Сьогодні, 14:35
У волинській обласній лікарні розпочали видавати результати ПЛР-тестів з QR-кодом
Сьогодні, 14:00
На Волині помер відомий тренер-викладач з легкої атлетики
Сьогодні, 13:33
Розповіли, коли у Луцьку з’являться «розумні зупинки» із електронними табло та панелями для зарядки ґаджетів
Сьогодні, 13:15