У волинській обласній лікарні розпочали видавати результати ПЛР-тестів з QR-кодом

Волинська обласна клінічна лікарня розпочала видавати результати ПЛР-тестів з QR-кодом.Про це написав журналістна своїй сторінці у фейсбуці.Він зауважив, що такий документ надає більшої упевненості й захищеності для тих, хто виїжджає за кордон. Адже, просканувавши код, у будь-якій країні зможуть переконатися, що результати тесту не підробні, а справжні.Також наголошують, що якщо здати біоматеріал до 9-ої години ранку, то результати на україно- і англомовному бланках можна отримати того ж дня після 15-ї години. Якщо мазки взяли після 9-ї години, то отримати результати дослідження можна буде того ж дня після 19-ї години.