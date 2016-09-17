На пилорамі у Ківерцівському районі виявили незаконний ліс. ВІДЕО

Співробітники Ківерцівського відділу поліції спільно із лісівниками на пилорамі у в одному із сіл району виявили 53 колоди породи сосна без відповідного маркування.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Наразі триває досудове розслідування, під час якого будуть з’ясовані усі обставини та походження деревини. Також під час розслідування встановлюватиметься сума збитків завдана державі за здійснення незаконних операцій із деревиною.Санкція статті передбачає штраф від 17 до 25,5 тис. гривень або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.Нагадаємо, минулого тижня поліція провела більше десяти санкціонованих обшуків у мешканців Камінь-Каширського району, під час яких вилучила деревину, здобуту незаконним шляхом.