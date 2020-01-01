У Луцьку – аварія за участю «швидкої»





Про це з посиланням на очевидців повідомляють «



Як зазначають свідки події, автопригода сталася 17 грудня в обідню пору біля магазину «Грономаркет». Volkswagen повертав на парковку до ТЦ «Гостинець», очевидно, не надавши перевагу автомобілю швидкої медичної допомоги.



На місці працювали патрульні. Автівки отримали незначні пошкодження. Обійшлося без постраждалих

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися «швидка» та Volkswagen.Про це з посиланням на очевидців повідомляють « Волинські новини ».Як зазначають свідки події, автопригода сталася 17 грудня в обідню пору біля магазину «Грономаркет». Volkswagen повертав на парковку до ТЦ «Гостинець», очевидно, не надавши перевагу автомобілю швидкої медичної допомоги.На місці працювали патрульні. Автівки отримали незначні пошкодження. Обійшлося без постраждалих

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