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У Луцьку – аварія за участю «швидкої»

У Луцьку – аварія за участю «швидкої»
У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися «швидка» та Volkswagen.

Про це з посиланням на очевидців повідомляють «Волинські новини».

Як зазначають свідки події, автопригода сталася 17 грудня в обідню пору біля магазину «Грономаркет». Volkswagen повертав на парковку до ТЦ «Гостинець», очевидно, не надавши перевагу автомобілю швидкої медичної допомоги.

На місці працювали патрульні. Автівки отримали незначні пошкодження. Обійшлося без постраждалих

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Теги: «швидка», аварія, Молоді
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