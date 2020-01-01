Якою буде погода на Волині у понеділок, 21 грудня

У понеділок, 21 грудня, на Волині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 0-5° тепла.Цього дня вшановується пам’ять преподобного Потапія і святої Анфіси. Анфісу в народі називали Рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на Потапія, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів.