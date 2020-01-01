Якою буде погода на Волині у понеділок, 21 грудня
Сьогодні, 19:00
У понеділок, 21 грудня, на Волині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 0-5° тепла.
Цього дня вшановується пам’ять преподобного Потапія і святої Анфіси. Анфісу в народі називали Рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на Потапія, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 0-5° тепла.
Цього дня вшановується пам’ять преподобного Потапія і святої Анфіси. Анфісу в народі називали Рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на Потапія, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода на Волині у понеділок, 21 грудня
Сьогодні, 19:00
Тварина – не відро для сміття та відходів, – луцька ветеринарка про годування улюбленців на свята
Сьогодні, 17:45