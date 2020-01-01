У Луцьку в понеділок, 21 грудня, шість вулиць залишаться без світла





У зв’язку з ремонтом повітряних ліній, відбудеться відключення електроенергії:



з 9.00-17.00 - вул.Франка 10-42 27-45, Затишна;



з 13:30-17:00 - вул. Теремнівська, Княгині Ольги, Крушельницької, Дністрянського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в понеділок, 21 грудня, буде відсутнє електропостачання на шести вулицях.У зв’язку з ремонтом повітряних ліній, відбудеться відключення електроенергії:з 9.00-17.00 - вул.Франка 10-42 27-45, Затишна;з 13:30-17:00 - вул. Теремнівська, Княгині Ольги, Крушельницької, Дністрянського.

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