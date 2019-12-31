Урочисте засвічення головної новорічної ялинки Луцька буде онлайн
Сьогодні, 15:50
У мерії Луцька розповіли, що засвічення головної новорічної ялинки відбудеться 19 грудня.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
Інформують, що о 16.30 буде пряма трансляція урочистого засвічення вогнів новорічної ялинки міста на ТРК «Аверс».
У програмі – виступи дитячих гуртів «Жайворонки», вокальної студії «Зернятко», танцювального ансамблю «Волиняночка», хору «Дзвіночок» та театральної студії «Бешкетники».
Традиційно засвітить ялинку покровитель нашого міста - Святий Миколай разом зі своїми помічниками-янголами.
З новорічними привітаннями завітають очільники міста, Волинської області, генерального консульства Республіки Польща у Луцьку та представники релігійних конфесій міста.
Захід відбуватиметься з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
Інформують, що о 16.30 буде пряма трансляція урочистого засвічення вогнів новорічної ялинки міста на ТРК «Аверс».
У програмі – виступи дитячих гуртів «Жайворонки», вокальної студії «Зернятко», танцювального ансамблю «Волиняночка», хору «Дзвіночок» та театральної студії «Бешкетники».
Традиційно засвітить ялинку покровитель нашого міста - Святий Миколай разом зі своїми помічниками-янголами.
З новорічними привітаннями завітають очільники міста, Волинської області, генерального консульства Республіки Польща у Луцьку та представники релігійних конфесій міста.
Захід відбуватиметься з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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