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Урочисте засвічення головної новорічної ялинки Луцька буде онлайн

Урочисте засвічення головної новорічної ялинки Луцька буде онлайн
У мерії Луцька розповіли, що засвічення головної новорічної ялинки відбудеться 19 грудня.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Інформують, що о 16.30 буде пряма трансляція урочистого засвічення вогнів новорічної ялинки міста на ТРК «Аверс».

У програмі – виступи дитячих гуртів «Жайворонки», вокальної студії «Зернятко», танцювального ансамблю «Волиняночка», хору «Дзвіночок» та театральної студії «Бешкетники».

Традиційно засвітить ялинку покровитель нашого міста - Святий Миколай разом зі своїми помічниками-янголами.

З новорічними привітаннями завітають очільники міста, Волинської області, генерального консульства Республіки Польща у Луцьку та представники релігійних конфесій міста.

Захід відбуватиметься з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.







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Теги: ялинка, Луцьк
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