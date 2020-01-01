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У місті на Волині через пральну машинку загорілась квартира. ФОТО

У місті на Волині через пральну машинку загорілась квартира. ФОТО
У Володимирі-Волинському трапилася пожежа у квартирі. Загорання сталось 18-го грудня близько 13:00 на вулиці Шевченка,7.

Як розповіли БУГу, пожежа виникла у ванній кімнаті, горіла пральна машина.

На місце виїжджали рятувальники ДПРЧ-7. Вогнеборці врятували 84-літню жінку.

У місті на Волині через пральну машинку загорілась квартира. ФОТО
У місті на Волині через пральну машинку загорілась квартира. ФОТО
У місті на Волині через пральну машинку загорілась квартира. ФОТО

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Теги: пральна машинка, пожежа
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