У місті на Волині через пральну машинку загорілась квартира. ФОТО
Сьогодні, 15:39
У Володимирі-Волинському трапилася пожежа у квартирі. Загорання сталось 18-го грудня близько 13:00 на вулиці Шевченка,7.
Як розповіли БУГу, пожежа виникла у ванній кімнаті, горіла пральна машина.
На місце виїжджали рятувальники ДПРЧ-7. Вогнеборці врятували 84-літню жінку.
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Як розповіли БУГу, пожежа виникла у ванній кімнаті, горіла пральна машина.
На місце виїжджали рятувальники ДПРЧ-7. Вогнеборці врятували 84-літню жінку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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