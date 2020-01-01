У місті на Волині через пральну машинку загорілась квартира. ФОТО





Як розповіли



На місце виїжджали рятувальники ДПРЧ-7. Вогнеборці врятували 84-літню жінку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському трапилася пожежа у квартирі. Загорання сталось 18-го грудня близько 13:00 на вулиці Шевченка,7.Як розповіли БУГу, пожежа виникла у ванній кімнаті, горіла пральна машина.На місце виїжджали рятувальники ДПРЧ-7. Вогнеборці врятували 84-літню жінку.

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