вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків

Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків
Яскраві гірлянди, розкішні ялинки та запах мандаринів… В повітрі вже панує атмосфера казки – наближаються новорічно-різдвяні свята. Чи не найбільше цього періоду очікують діти. Адже без подарунків тут не обійтися.

Щороку дбає про маленьких волинян благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині”. Вже традиційно напередодні Дня святого Миколая він тішить малечу солодкими сюрпризами, повідомляє 12 канал.

“Вже 9-й рік поспіль БФ “Патріоти Волині” готує подарунки дітям. Цьогоріч маємо 21 000 пакунків. Подарунки отримають учні початкових класів, вихованці дитсадків, діти-сироти. Підготовку до цього періоду розпочинаємо заздалегідь – ще у жовтні ми проводимо тендер між постачальниками”, – каже директор Благодійного Фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк.

Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків


Своєрідними помічниками святого Миколая цьогоріч стали волинські підприємці.

Напередодні відбувається важливе дійство – фасування подарунків.

Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків
Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків
Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків


Процес фасування нелегкий. Тут – десятеро людей, кожен з них виконує свою роль і відповідає за конкретні цукерки.

Коли певна кількість солодощів складена у мішечок – його запаковують і поміщають до подарункової коробочки з емблемою благодійного фонду. Її дизайн спеціально розробляють щороку. Далі пакунки ще раз перевіряють і кладуть у великі коробки, аби зручно було транспортувати. Бо ж далі треба встигнути вчасно доставити увесь цей святковий вантаж дітям.

Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків
Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків
Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків


“Це дуже подобається нашим діткам, адже вони звикли до подарунків , а тим більше напередодні Дня святого Миколая всі чекають якогось чуда і подарунки – це дуже приємно. Ми дуже вдячні фонду”, – каже завідувачка сектору освіти Ратнівської райдержадміністрації Тетяна Данилюк.

Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків
Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків


Діти й справді свята чекають з нетерпінням. І хоч через карантин традиційних святкувань не буде, сюрпризів хочуть всі.

Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків


“Я з мамою й татом написала святому Миколаю листа. Я буду чемна, слухняна, буду слухатися маму з татом – мені Миколай принесе подарунка під подушку”, – обіцяє вихованка Ковельського ЗДО №12 Олександра.

Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків
Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків


“Є на світі добрі люди, які вміють дарувати щастя іншим. Таким благодійником для нашої малечі є Степан Петрович Івахів, народний депутат України. Батьки, колектив щиросердечно вдячні цьому депутату за такі подарунки до дня святого Миколая. Дуже дякує малеча”, – ділиться вихователька-методистка Ковельського ЗДО №12 Наталія Єрохіна.

Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків


Втішені такою ініціативою й батьки.

“Як на мене, це дуже хороша ініціатива Степана Петровича. Адже вже декілька років мої дітки відвідують цей садочок і кожного року отримують подаруночки до дня святого Миколая. Вони задоволені, вони вірять в чудо, що навіть в садочку до них прийде Святий Миколай”, – каже мама Ольга Мартинюк.

Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків


Традиційно подарунки готують і для вихованців Острожецького ліцею імені Ігоря Єремеєва.

“Це ж переддень Миколая і традиція яка? Ділитися, дарувати і саме це демонструє Степан Петрович. Ми йому дуже вдячні. За співпрацю, за дружбу, яка існує з ліцеєм”, – зауважив директор Острожецького ліцею імені Ігоря Єремеєва Петро Сірук.

Очільник фонду розповідає, що зазвичай благодійники ще й відвідують дитячі свята.

“На жаль, в цьому році через коронавірус ми цього не зможемо зробити, проте для нас найголовніше, аби свято відбулося, аби діти відчули атмосферу і були задоволені”, – зауважив Павло Самолюк.

Та благодійники кажуть, що з радістю, переглянуть онлайн-привітання дітей. А вже в наступному році сподіваються й на справжню зустріч із малечею.

Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків
Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків


Фото Поліни БЕРЕЗЮК





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: благодійність, Степан Івахів, подарунки, фонд, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі таксисту, який навмисне збив і переїхав українця, дали 3 роки тюрми
Сьогодні, 16:16
У районі на Волині – незаконна рубка дерев
Сьогодні, 16:00
Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків
Сьогодні, 15:56
Урочисте засвічення головної новорічної ялинки Луцька буде онлайн
Сьогодні, 15:50
У місті на Волині через пральну машинку загорілась квартира. ФОТО
Сьогодні, 15:39
Схожі новини
На радість дітям: на Волині – два нові ігрові майданчики. ФОТО На радість дітям: на Волині – два нові ігрові майданчики. ФОТО
12 червень, 2019, 11:35
У Ковелі провели масштабні святкові змагання для дітей У Ковелі провели масштабні святкові змагання для дітей
02 січень, 16:27
Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО Як у Ковелі відсвяткували День залізничника. ФОТО. ВІДЕО
06 листопад, 2019, 12:06
Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО Фонд «Патріоти Волині» передав волинським медикам кисневі концентратори. ФОТО
06 травень, 09:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька затримали бус із 26 бочками спирту
Сьогодні, 16:32
 0
У Польщі таксисту, який навмисне збив і переїхав українця, дали 3 роки тюрми
Сьогодні, 16:16
 0
У районі на Волині – незаконна рубка дерев
Сьогодні, 16:00
 0
Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків
Сьогодні, 15:56
 0
Урочисте засвічення головної новорічної ялинки Луцька буде онлайн
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8