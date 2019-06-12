Благодійний фонд «Патріоти Волині» цьогоріч підготував для малечі 21 000 подарунків





Щороку дбає про маленьких волинян благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині”. Вже традиційно напередодні Дня святого Миколая він тішить малечу солодкими сюрпризами, повідомляє



“Вже 9-й рік поспіль БФ “Патріоти Волині” готує подарунки дітям. Цьогоріч маємо 21 000 пакунків. Подарунки отримають учні початкових класів, вихованці дитсадків, діти-сироти. Підготовку до цього періоду розпочинаємо заздалегідь – ще у жовтні ми проводимо тендер між постачальниками”, – каже директор Благодійного Фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк.







Своєрідними помічниками святого Миколая цьогоріч стали волинські підприємці.



Напередодні відбувається важливе дійство – фасування подарунків.







Процес фасування нелегкий. Тут – десятеро людей, кожен з них виконує свою роль і відповідає за конкретні цукерки.



Коли певна кількість солодощів складена у мішечок – його запаковують і поміщають до подарункової коробочки з емблемою благодійного фонду. Її дизайн спеціально розробляють щороку. Далі пакунки ще раз перевіряють і кладуть у великі коробки, аби зручно було транспортувати. Бо ж далі треба встигнути вчасно доставити увесь цей святковий вантаж дітям.







“Це дуже подобається нашим діткам, адже вони звикли до подарунків , а тим більше напередодні Дня святого Миколая всі чекають якогось чуда і подарунки – це дуже приємно. Ми дуже вдячні фонду”, – каже завідувачка сектору освіти Ратнівської райдержадміністрації Тетяна Данилюк.







Діти й справді свята чекають з нетерпінням. І хоч через карантин традиційних святкувань не буде, сюрпризів хочуть всі.







“Я з мамою й татом написала святому Миколаю листа. Я буду чемна, слухняна, буду слухатися маму з татом – мені Миколай принесе подарунка під подушку”, – обіцяє вихованка Ковельського ЗДО №12 Олександра.







“Є на світі добрі люди, які вміють дарувати щастя іншим. Таким благодійником для нашої малечі є Степан Петрович Івахів, народний депутат України. Батьки, колектив щиросердечно вдячні цьому депутату за такі подарунки до дня святого Миколая. Дуже дякує малеча”, – ділиться вихователька-методистка Ковельського ЗДО №12 Наталія Єрохіна.







Втішені такою ініціативою й батьки.



“Як на мене, це дуже хороша ініціатива Степана Петровича. Адже вже декілька років мої дітки відвідують цей садочок і кожного року отримують подаруночки до дня святого Миколая. Вони задоволені, вони вірять в чудо, що навіть в садочку до них прийде Святий Миколай”, – каже мама Ольга Мартинюк.







Традиційно подарунки готують і для вихованців Острожецького ліцею імені Ігоря Єремеєва.



“Це ж переддень Миколая і традиція яка? Ділитися, дарувати і саме це демонструє Степан Петрович. Ми йому дуже вдячні. За співпрацю, за дружбу, яка існує з ліцеєм”, – зауважив директор Острожецького ліцею імені Ігоря Єремеєва Петро Сірук.



Очільник фонду розповідає, що зазвичай благодійники ще й відвідують дитячі свята.



“На жаль, в цьому році через коронавірус ми цього не зможемо зробити, проте для нас найголовніше, аби свято відбулося, аби діти відчули атмосферу і були задоволені”, – зауважив Павло Самолюк.



Та благодійники кажуть, що з радістю, переглянуть онлайн-привітання дітей. А вже в наступному році сподіваються й на справжню зустріч із малечею.







Фото Поліни БЕРЕЗЮК











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