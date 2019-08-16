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У районі на Волині – незаконна рубка дерев

У районі на Волині – незаконна рубка дерев
У Камінь-Каширському районі 18 грудня виявили самовільну порубку 23 сосен.

На місце події викликали поліцію, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Попередньо встановили, що дерева зрубав житель району.

Після завершення слідства чоловіка притягнуть до відповідальності.
Наразі тривають слідчі дії.

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Теги: незаконні рубки, дерева, Волинь
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