У районі на Волині – незаконна рубка дерев





На місце події викликали поліцію, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Попередньо встановили, що дерева зрубав житель району.



Після завершення слідства чоловіка притягнуть до відповідальності.

Наразі тривають слідчі дії.

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