У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО

Десятки посмішок, тепла атмосфера і сонце у очах неймовірних людей… «Вони хочуть не лише отримувати щось від суспільства, але і самим допомагати комусь», – говорять про особливих діток, які роблять во істину хорошу справу.



Так, у Луцьку діти із синдромом Дауна разом із батьками та волонтерами організували акцію «Хвиля добра», аби допомогти зібрати кошти на лікування та реабілітацію їхній подружці з Волині Альбіні Ярмолюк, яка нині



Напередодні дня святого Миколая, 18 грудня, у «сонячній» кав’ярні-кондитерії «Старе місто» зібралося чимало небайдужих гостей, волонтерів та друзів сімнадцятирічної лучанки, аби показати, що творити добро можуть усі, а допомога і підтримка у такій справі є надзвичайно важливими.



Протягом двох останніх місяців сонячні діти готувалися до ярмарку: малювали, виготовляли новорічні іграшки, картини, листівки власноруч. Долучала до творчості діток керівниця арт-локації «Творчий калейдоскоп» Олександра Гусєва, однак, окрім цього, до «Хвилі добра» приєдналися й небайдужі зі всієї області.



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Співвласниця кав’ярні «Старе місто» Лариса Новосад переконана, що «Хвиля добра» стала справжньою потужною хвилею, адже до акції доєдналося чимало людей, які підтримали проект фінансово і морально. Натомість, каже, дітки із синдром Дауна вже доросли до такого рівня, що не хочуть лише щось брати від суспільства, їм важливо і самим бути корисними, адже робити добрі справи може кожен не залежно від того, є синдром чи немає. Тим паче, що акцію відразу вирішили підтримати багато небайдужих людей і організацій, для яких допомога є пріоритетним питанням та важливою частинкою життя.



«Чим більший у хвилі ресурс, тим вона потужніша. Долучилося дуже багато волонтерів із цілої області. Ми зрозуміли, що робити добрі справи може кожен незалежно від того, є в нього синдром чи немає. Нам приємно, що наша молодь із синдромом Дауна може згуртувати біля себе друзів і разом із ними робити таку добру справу. Нам приємно, що всі почали дуже легко долучатися і пропонувати свою допомогу», – говорить Лариса Новосад.







«Аби робити добро, не обов’язково кричати в рупори і всім розповідати, це потрібно робити тихо і постійно, а не лише при потребі», – додала директорка ЗОШ села Угринів Ольга Романюк, яка приїхала на акцію зі своїми учнями та виробами, у які «вкладали душу» вчителі та діти.







Свої сувеніри передавали навіть вихованці із Камінь-Каширщини, де діти дуже перейнялися допомогою Альбінці Ярмолюк.



На ярмарку була також рідна сестра Альбіни – Аліна, вона кондитерка, тому принесла на продаж авторські солодощі.



«Я в принципі й так Альбінці усе віддаю, але така підтримка надзвичайно важлива зараз для неї. Наразі вона почувається набагато краще, налаштована на позитив, аналізи у неї нормалізувалися, але попереду ще два важких роки лікування таблетованою хімією, відповідно, ці таблетки дуже дорогі, тому ми на них збираємо кошти. На це все потрібні космічні суми, одне лише обстеження коштує 5 тисяч доларів. Для нашої родини це шалені гроші, але Альбінка налаштована на позитив», – розповідає сестра Аліна.







Гостя заходу Олена Балабаш ділиться враженнями і каже, що їй надзвичайно приємно було завітати на ярмарок і побачити своїх особливих друзів.



«Ці дітки настільки хороші, вони об’єднують навколо себе, роблять добрі справи. Нехай кав’ярня процвітає, а добро і надалі твориться», – говорить пані Олена та показує ялинку, яку придбала на ярмарку.



«Я знаю, скільки добра і тепла було вкладено у цю річ, адже усім відомо, із якою метою це все робиться. Я впевнена, що вона наповнена особливою енергією, буде звеселяти і дарувати радість у моєму домі, а я пам’ятатиму, що робити добрі справи – не складно», – відзначила вона.



Син пані Олени – Микола Балабаш – цього дня виконував роль святого Миколая та розважав гостей, а вони мали можливість сфотографуватися із казковим персонажем і отримати ще один приємний спогад у скарбничку.







«Сонячний» працівник кав’ярні та автор декількох робіт на аукціоні добра Андрій Мельник зустрічає гостей і проводить екскурс ярмарком. Каже, що йому було надзвичайно приємно долучитися до такого дійства, адже він знає Альбінку і йому важливо їй допомогти.



«Всі люди допомагають, люди купують товари, а ми самі робимо прикраси, аби й інші допомагали Альбіні побороти хворобу», – показує на сувеніри та радіє, що більшу частину вже розкупили за декілька годин аукціону, його будиночок для Діда Мороза – теж.







Викладачка Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Захожа прийшла на ярмарок зі студентами, щоб підтримати «Хвилю добра». Вона показує авторський віночок, який вже встигла придбати.



«Мені приємно, що ці дітки підтримують і самі організовують таку хорошу акцію. Робити хороші справи – нескладно, але це надзвичайно важливо. Ми організували групу студентів із нашого університету, придбали хороші речі, які дітки робили власноруч, випили смачного чаю і самі зарядилися неймовірною, теплою енергією. Робити добрі справи важливо», – ділиться Наталія Захожа.







Не оминули захід і представники влади міста, адже мерія Луцька відразу вирішила долучитися до цього проєкту, попередньо надавши усі необхідні матеріали для майстер-класів, що проводили в кав’ярні.



Начальник департаменту сім’ї, молоді і спорту Володимир Захожий зауважив, що у переддень великого свята ярмарок у луцькій кав’ярні показав, що добрих людей вистачає і така хороша справа дасть свій внесок у результат, задля якого все організували.



«У нас із кав’ярнею та організацією батьків дітей із синдромом Дауна є багато спільних проектів. Цю акцію підтримали відразу, як нам про неї розповіли. Ми знаємо, що така ініціатива дуже важлива. Хотіти робити добро – це одне, а насправді допомагати – зовсім інше. Ми вважаємо, що це дуже корисно, багато хто проявляє ініціативу та допомагає. Ця згуртованість дає свій позитивний ефект», – сказав Захожий. До того ж, переконує, що міська рада завжди підтримуватиме подібні заходи.







Завітала на подію і директорка луцького навчально-реабілітаційного центру Леся Волинець, для якої ці дітки та ініціатори дійства стали справжньою родиною.



«Ці «сонячні» дітки надзвичайно добрі і щирі, я не могла оминути захід і не підтримати їх, адже все, що вони зараз роблять – завдяки підтримці їхніх відважних батьків, а школа дала їм путівку в життя і ми отак скільки років після школи досі підтримуємо один одного. Вони вже так себе реалізували і заслуговують на підтримку. В цьому житті вони хочуть зробити не лише для себе щось, але і поділитися частинкою душі з іншими. Вони є прикладом для наслідування», – говорить Леся Волинець.







Мама особливих діток Катерина Свіщева говорить, що для таких діток і справді дуже важливо, аби допомагали не лише їм, а вони могли бути корисними для когось, тож до заходу усі поставилися надзвичайно відповідально.



Для тих, хто не встиг потрапити на акцію 18-го грудня зазначають, що благодійний продаж виробів триватиме у кав’ярні-кондитерії «Старе місто» до 14 січня 2021 року, тож ще є час і собі придбати щось оригінальне, створене з душею.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Так, у Луцьку діти із синдромом Дауна разом із батьками та волонтерами організували акцію «Хвиля добра», аби допомогти зібрати кошти на лікування та реабілітацію їхній подружці з Волині, яка нині бореться із лейкемією у Білорусі Напередодні дня святого Миколая, 18 грудня, у «сонячній» кав’ярні-кондитерії «Старе місто» зібралося чимало небайдужих гостей, волонтерів та друзів сімнадцятирічної лучанки, аби показати, що творити добро можуть усі, а допомога і підтримка у такій справі є надзвичайно важливими.Протягом двох останніх місяців сонячні діти готувалися до ярмарку: малювали, виготовляли новорічні іграшки, картини, листівки власноруч. Долучала до творчості діток керівниця арт-локації «Творчий калейдоскоп», однак, окрім цього, до «Хвилі добра» приєдналися й небайдужі зі всієї області.Співвласниця кав’ярні «Старе місто»переконана, що «Хвиля добра» стала справжньою потужною хвилею, адже до акції доєдналося чимало людей, які підтримали проект фінансово і морально. Натомість, каже, дітки із синдром Дауна вже доросли до такого рівня, що не хочуть лише щось брати від суспільства, їм важливо і самим бути корисними, адже робити добрі справи може кожен не залежно від того, є синдром чи немає. Тим паче, що акцію відразу вирішили підтримати багато небайдужих людей і організацій, для яких допомога є пріоритетним питанням та важливою частинкою життя., – додала директорка ЗОШ села Угринів, яка приїхала на акцію зі своїми учнями та виробами, у які «вкладали душу» вчителі та діти.Свої сувеніри передавали навіть вихованці із Камінь-Каширщини, де діти дуже перейнялися допомогою Альбінці Ярмолюк.На ярмарку була також рідна сестра Альбіни –, вона кондитерка, тому принесла на продаж авторські солодощі.Гостя заходуділиться враженнями і каже, що їй надзвичайно приємно було завітати на ярмарок і побачити своїх особливих друзів.Син пані Олени –– цього дня виконував роль святого Миколая та розважав гостей, а вони мали можливість сфотографуватися із казковим персонажем і отримати ще один приємний спогад у скарбничку.«Сонячний» працівник кав’ярні та автор декількох робіт на аукціоні добразустрічає гостей і проводить екскурс ярмарком. Каже, що йому було надзвичайно приємно долучитися до такого дійства, адже він знає Альбінку і йому важливо їй допомогти.– показує на сувеніри та радіє, що більшу частину вже розкупили за декілька годин аукціону, його будиночок для Діда Мороза – теж.Викладачка Волинського національного університету імені Лесі Українкиприйшла на ярмарок зі студентами, щоб підтримати «Хвилю добра». Вона показує авторський віночок, який вже встигла придбати.Не оминули захід і представники влади міста, адже мерія Луцька відразу вирішила долучитися до цього проєкту, попередньо надавши усі необхідні матеріали для майстер-класів, що проводили в кав’ярні.Начальник департаменту сім’ї, молоді і спортузауважив, що у переддень великого свята ярмарок у луцькій кав’ярні показав, що добрих людей вистачає і така хороша справа дасть свій внесок у результат, задля якого все організували., – сказав Захожий. До того ж, переконує, що міська рада завжди підтримуватиме подібні заходи.Завітала на подію і директорка луцького навчально-реабілітаційного центру, для якої ці дітки та ініціатори дійства стали справжньою родиною.Мама особливих дітокговорить, що для таких діток і справді дуже важливо, аби допомагали не лише їм, а вони могли бути корисними для когось, тож до заходу усі поставилися надзвичайно відповідально.Для тих, хто не встиг потрапити на акцію 18-го грудня зазначають, що благодійний продаж виробів триватиме у кав’ярні-кондитерії «Старе місто» до 14 січня 2021 року, тож ще є час і собі придбати щось оригінальне, створене з душею.

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