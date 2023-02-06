У Луцьку тимчасово перекриють вулицю Загородню
Сьогодні, 16:54
Через ремонтні роботи на вулиці Загородня у Луцьку перекриють рух.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук, - йдеться на сайті Луцькради.
Так, у зв’язку з необхідністю виконання робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання, від сьогодні (18 грудня, - ред) і до закінчення робіт перекриють вулицю Загородню між будівлями № 5 і № 5а.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук, - йдеться на сайті Луцькради.
Так, у зв’язку з необхідністю виконання робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання, від сьогодні (18 грудня, - ред) і до закінчення робіт перекриють вулицю Загородню між будівлями № 5 і № 5а.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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