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У Луцьку тимчасово перекриють вулицю Загородню

У Луцьку тимчасово перекриють вулицю Загородню
Через ремонтні роботи на вулиці Загородня у Луцьку перекриють рух.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук, - йдеться на сайті Луцькради.

Так, у зв’язку з необхідністю виконання робіт на тепловій мережі централізованого теплопостачання, від сьогодні (18 грудня, - ред) і до закінчення робіт перекриють вулицю Загородню між будівлями № 5 і № 5а.

Тож у лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.





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Теги: перекриття, рух, Загородня
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