На Чернігівщині 80-річний чоловік викрав Lexus біля сільради і залишив на місці злочину свій велосипед

Поліція Чернігівщини затримала 80-річного викрадача елітного авто.Так, повідомлення про зникнення автомобіля до поліції надійшло ввечері 17 грудня. Заявник розказав правоохоронцям, що транспортний засіб стояв біля Крехаївської сільської ради, - інформує поліція Чернігівської області.Ключі залишилися в замку запалювання. Автомобіль був заведений, бо його власник вирішив зайти в адмінбудівлю лише на кілька хвилин.Отримавши повідомлення про злочин, на пошуки відправився весь особовий склад Козелецького відділення поліції.Менше години знадобилося правоохоронцям, щоб вирахувати, куди направився зловмисник. До пошуків на власному автомобілі долучилися й знайомі заявника.Коли поліцейські та небайдужі громадяни наздогнали автомобіль у Рожнах Броварського району Київської області, були дуже здивовані: за кермом перебував 80-річний чоловік. Він розказав правоохоронцям, що проїжджав біля сільради на велосипеді і коли побачив Lexus, вирішив його викрасти.Замість елітного автомобіля він залишив свій старий складаний велосипед.Правоохоронці встановили, що пенсіонер раніше проблем із законом не мав, жив самотньо. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Наразі триває розслідування у рамках частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.