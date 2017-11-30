вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Чернігівщині 80-річний чоловік викрав Lexus біля сільради і залишив на місці злочину свій велосипед

На Чернігівщині 80-річний чоловік викрав Lexus біля сільради і залишив на місці злочину свій велосипед
Поліція Чернігівщини затримала 80-річного викрадача елітного авто.

Так, повідомлення про зникнення автомобіля до поліції надійшло ввечері 17 грудня. Заявник розказав правоохоронцям, що транспортний засіб стояв біля Крехаївської сільської ради, - інформує поліція Чернігівської області.

Ключі залишилися в замку запалювання. Автомобіль був заведений, бо його власник вирішив зайти в адмінбудівлю лише на кілька хвилин.
Отримавши повідомлення про злочин, на пошуки відправився весь особовий склад Козелецького відділення поліції.

Менше години знадобилося правоохоронцям, щоб вирахувати, куди направився зловмисник. До пошуків на власному автомобілі долучилися й знайомі заявника.

Коли поліцейські та небайдужі громадяни наздогнали автомобіль у Рожнах Броварського району Київської області, були дуже здивовані: за кермом перебував 80-річний чоловік. Він розказав правоохоронцям, що проїжджав біля сільради на велосипеді і коли побачив Lexus, вирішив його викрасти.

Замість елітного автомобіля він залишив свій старий складаний велосипед.

Правоохоронці встановили, що пенсіонер раніше проблем із законом не мав, жив самотньо. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі триває розслідування у рамках частини 2 статті 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
На Чернігівщині 80-річний чоловік викрав Lexus біля сільради і залишив на місці злочину свій велосипед
На Чернігівщині 80-річний чоловік викрав Lexus біля сільради і залишив на місці злочину свій велосипед
На Чернігівщині 80-річний чоловік викрав Lexus біля сільради і залишив на місці злочину свій велосипед

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: викрадач, авто, Чернігівщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Рівноцінний обмін.то чого судити діда .
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двом волинянам, які торгували наркотиками, «світить» до 10 років з конфіскацією майна
Сьогодні, 17:55
86-річна господиня не могла вийти з квартири: подробиці пожежі у Володимирі
Сьогодні, 17:37
На Чернігівщині 80-річний чоловік викрав Lexus біля сільради і залишив на місці злочину свій велосипед
Сьогодні, 17:19
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Сьогодні, 17:04
У Луцьку тимчасово перекриють вулицю Загородню
Сьогодні, 16:54
Схожі новини
У Луцьку затримали викрадачів автівок У Луцьку затримали викрадачів автівок
30 листопад, 2017, 12:24
На Чернігівщині сталась жахлива аварія: 3 загиблих і 4 постраждалих. ФОТО На Чернігівщині сталась жахлива аварія: 3 загиблих і 4 постраждалих. ФОТО
16 грудень, 14:35
У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО У Ковелі патрульні затримали авто зі зброєю та набоями. ФОТО
16 грудень, 13:07
Луцька компанія «Intertrade» дарує авто* Луцька компанія «Intertrade» дарує авто*
16 грудень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики з Волині влаштували новорічний флешмоб для маленьких пацієнтів. ФОТО
Сьогодні, 18:20
 0
Двом волинянам, які торгували наркотиками, «світить» до 10 років з конфіскацією майна
Сьогодні, 17:55
 0
86-річна господиня не могла вийти з квартири: подробиці пожежі у Володимирі
Сьогодні, 17:37
 0
На Чернігівщині 80-річний чоловік викрав Lexus біля сільради і залишив на місці злочину свій велосипед
Сьогодні, 17:19
 0
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Сьогодні, 17:04
 0
Медіа
відео
1/8